В Афинах уже "заморозили" краткосрочную аренду в центре столицы – но после этого шага в городских властях начали дискутировать о даже более жёстких ограничениях, пишет Euronews.

Почему в Афинах хотят запретить строительство отелей?

В столице Греции уже действует несколько запретов по краткосрочной аренде – но даже с ними местные жители чувствуют давление туризма на повседневную жизнь. И мэр города Харис Дукас заявил, что Афинам нужно еще "посмотреть, нужны ли нам еще отели, сколько, и где именно".

Мы не должны стать Барселоной. Мы должны понимать, что есть перенасыщенные районы, которые не могут позволить себе новые места: будь то краткосрочная аренда, или нет. Выступая на мероприятиях по всему миру, мы видим, что ограничения устанавливаются не только на краткосрочную аренду, но и на отели; в определенных "насыщенных" районах,

– поделился он.

Сейчас в Афинах уже насчитывается примерно 68 934 гостиничных места – и из них аж 35 000 расположены в районе широкого центра столицы. Выросло и количество меблированных комнат и квартир под долгосрочную аренду – сейчас их в столице более 1200. Даже представители гостиничной отрасли признают, что количество отелей за последние годы серьезно возросло, и это ставит вопрос устойчивого развития всей отрасли.

Многие города в Европе уже прибегли к запрету на выдачу новых лицензий на отели – в частности, такие уже действуют в Барселоне и Амстердаме.

Между тем отельеры столицы призывают к созданию конкретного плана. Сейчас Афины являются самым популярным городом во всей Греции, а количество иностранных туристов в прошлом году достигло 12 миллионов. В то же время только в 2024 году количество туристов было значительно меньше и достигло лишь 7 миллионов.

