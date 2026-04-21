Местная левоцентристская партия PSOE призывает сделать все пляжи Бенидорма свободными от курения зонами – и если это произойдет, нарушение правила приведет для очень значительного и неприятного штрафа для туристов, пишет Express.

Интересно Уже в июне: в Украине заработает система "еЧерга" для легковых автомобилей

Что известно о запрете курения в Испании?

Сейчас на пляжах курорта Коста-Бланка уже существуют три зоны, полностью свободные от курения. У всех людей, что поймают на нарушении запрета, будут штрафовать на сумму до 750 евро – и пока непонятно, будут ли именно эти штрафы применяться к Бенидорму, если запрет все же будет расширен.

Оппозиция в испанском городе убеждена, что городские власти должны присоединить курорт к инициативе Валенсийской общины "Сеть пляжей, свободных от курения". Немало соседних городов в регионе Аликанте важно ввели соответствующие запреты. Советник по этому вопросу Лаура Рубио отметила, что это неприемлемо, что места для некурящих в Бенидорме ограничены "очень специфическими точками" на доступных для людей с ограниченной мобильностью пляжах.

А вот остальное побережье Бенидорма остается незащищенным, и это, по словам членов партии, влияет не только на людей, но и на окружающую среду. Окурки создают огромное количество отходов на песчаных отмелях и одновременно является одним из самых опасных видов мусора. Всего один окурок может загрязнить до 50 литров воды и разлагается в течение целого десятилетия, высвобождая не только микропластик, но и токсичные вещества – арсен и свинец, пишет Olive Press.

Мы хотим перехода к здоровым пляжам, где чистый воздух и уважение к окружающей среде является нормой, а не исключением,

– заявила Лаура Рубио.

