Несмотря на то, что использование литий-ионных аккумуляторов чрезвычайно распространено, правила относительно их перевозки в самолетах остаются жесткими, пишет Travel+Leisure. И немало путешественников, даже не подозревающих о существовании этих правил, впоследствии сталкиваются с проблемами.

Интересно Если устали от толп туристов: National Geographic выбрал 8 недооцененных городов Европы

Что нельзя везти в зарегистрированном багаже?

Правила, оказываются, достаточно просты – и лучше запомнить их еще перед полетом. Все, что считается запасным литий-ионным аккумулятором – например, отдельные аккумуляторы для камер, ноутбуков, чехлы с аккумуляторами для телефонов или другой техники, а также повербанки, нельзя перевозить в зарегистрированном багаже.

Зато брать их всегда нужно только в ручную кладь – об этом пишет Администрация безопасности транспорта США. Особенно осторожными советуют быть с внешними аккумуляторами – ведь они не интегрированы в большее устройство, а по сути являются компактными накопителями энергии. И несмотря на то, что они очень удобны и эффективны, при контакте клемм с металлическими предметами может произойти короткое замыкание.

Литий-ионные элементы могут накапливать много энергии в небольшом пространстве, но они могут переходить в тепловой режим, что приводит к быстрому нагреву и воспламенению,

– объяснил эксперт по зарядным устройствам Сеймур Сегнит.

Кроме того, именно повербанки более уязвимы к физическим повреждениям – а это порой случается в грузовом отсеке: сумки складывают друг на друга, и они могут смещаться и падать во время полета.



Повербанки не стоит класть в багаж / Фото Pexels

Что можно везти в зарегистрированном багаже?

Конечно, не все устройства обязательно нужно класть в ручную кладь – в частности, все устройства, содержащие внутри литиевую батарею, разрешены к перевозке в зарегистрированном багаже. Это касается ноутбуков, планшетов, камер, мобильных телефонов, зубных щеток и тому подобное.

Основная разница между ними и повербанками и другими внешними аккумуляторами заключается в том, что там батарея содержится внутри устройства в защитном корпусе, а не является свободной, и ее температура лучше регулируется.

Действительно ли литий-ионные батареи опасны в самолете?

Инциденты с литиевыми батареями на самолетах на самом деле случаются относительно редко, и относятся к ним одинаково серьезно. Например, только в 2025 году зафиксировали 97 случаев, связанных с воспламенением батарей.

Именно поэтому все открытые батареи должны быть в салоне – ведь там в случае возгорания справиться с проблемой можно гораздо быстрее. А вот обнаружение огня или дыма в грузовом отсеке зависит от датчиков и систем, которые не очень эффективны в борьбе с литиевыми пожарами.

Что еще стоит знать путешественникам?

Внешние аккумуляторы – это не единственная вещь, что может вызвать задержки и даже проблемы в аэропорту. Оказывается, один обычный предмет, что часто везут с собой туристы, может вызвать особо пристальное внимание со стороны работников на проверке безопасности. И это – колода игральных карт.

Несмотря на то, что карты не запрещены ни одной авиакомпанией, проблема заключается в их форме. Через плотно сложенные друг возле друга карты их трудно проверить сканером, и поэтому их, скорее всего, будут просматривать вручную. Именно поэтому эксперты не советуют класть колоду в ручную кладь.