Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic выбрал восемь потрясающих недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом.

Какие удивительные города Европы имеют относительно мало туристов?

Выбранные места – это не какие-то "забытые богом" локации без инфраструктуры. Часть из них – в тех же Италии или Франции, просто без туристического перегрева.

Как объясняют авторы, если отойти от очевидных маршрутов, открывается совсем другая Европа: с городскими пляжами, зелеными зонами, террасами во внутренних двориках, ночной жизнью и фестивалями – но без очередей и толп.

В списке таких городов:

  1. Тулуза (Франция);
  2. Тбилиси (Грузия);
  3. Корк (Ирландия);
  4. Бильбао (Испания);
  5. Понта-Делгада (Португалия);
  6. Гданьск (Польша);
  7. Триест (Италия);
  8. Любляна (Словения).

Куда поехать в Европу, чтобы посмотреть на цветение цветов?

  • Конец весны и начало лета – один из лучших периодов для цветочных путешествий. Один из самых привлекательных направлений для цветочного путешествия – болгарская Долина роз в районе Казанлыка.

  • Другой замечательной локацией называют итальянскую Тоскану и цветение Кастеллуччо-ди-Норча. Там цветут маки.

  • Во французском Провансе можно увидеть цветение лавандовых полей. Лучший период для цветения лаванды – между серединой июня и началом августа