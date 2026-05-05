Влиятельный журнал о путешествиях National Geographic выбрал восемь потрясающих недооцененных городов Европы, которые стоит посетить этим летом.

Какие удивительные города Европы имеют относительно мало туристов?

Выбранные места – это не какие-то "забытые богом" локации без инфраструктуры. Часть из них – в тех же Италии или Франции, просто без туристического перегрева.

Как объясняют авторы, если отойти от очевидных маршрутов, открывается совсем другая Европа: с городскими пляжами, зелеными зонами, террасами во внутренних двориках, ночной жизнью и фестивалями – но без очередей и толп.

В списке таких городов:

Тулуза (Франция); Тбилиси (Грузия); Корк (Ирландия); Бильбао (Испания); Понта-Делгада (Португалия); Гданьск (Польша); Триест (Италия); Любляна (Словения).

