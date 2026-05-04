Один абсолютно безобидный предмет не запрещен ни одной авиакомпанией. Но когда путешественники кладут его в ручную кладь, они подвергают себя на задержки и проверку вещей вручную, пишет Mirror. Основная проблема заключается в форме предмета.

Из-за какой вещи могут вручную проверять ручную кладь?

Прохождение проверки безопасности в аэропорту – это одна из самых стрессовых частей полета, и поэтому большинство путешественников хотят, чтобы она прошла как можно быстрее. Никому не нравится, когда сумка застревает на сканере или, еще хуже, ее отправляют на некую "полосу позора" для проверки вручную.

И многие туристы даже не догадываются, что причиной этого может стать один безобидный предмет, который из-за формы вызывает подозрения у персонала аэропорта.

Речь идет об обычной колоде игральных карт, которую с собой в поездку компании друзей берут почти всегда. И независимо от того, или это дешевый набор карт, или коллекционные карты, или карты таро – они могут вызвать проблемы с прохождением контроля безопасности.



Из-за колоды карт могут задержать на контроле безопасности

Ян Кава, эксперт по безопасности, объяснил, что именно форма карт приводит к дополнительным проверкам: у работников может сложиться впечатление, что внутри что-то скрыто, пишет Travel+Leisure.

Когда предметы плотно сложены друг к другу, например бревна, папки или обработанные плитки, рентгеновское изображение может усложнить для офицеров подтверждение того, что в них или вокруг них нет скрытых запрещенных предметов,

– объяснил он.

Поэтому эксперт советует путешественникам сразу вынимать карты из ручной клади и класть их в лоток рядом с сумкой и мобильным телефоном, чтобы ускорить процесс проверки.

