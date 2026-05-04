Один абсолютно нешкідливий предмет не заборонений жодною авіакомпанією. Та коли мандрівники кладуть його в ручну поклажу, вони наражають себе на затримки та перевірку речей вручну, пише Mirror. Основна проблема полягає у формі предмета.

Через яку річ можуть вручну перевіряти ручну поклажу?

Проходження перевірки безпеки в аеропорту – це одна з найбільш стресових частин польоту, і тому більшість мандрівників хочуть, аби вона пройшла якомога швидше. Нікому не подобається, коли сумка застряє на сканері чи, ще гірше, її відправляють на таку собі "смугу ганьби" для перевірки вручну.

І багато туристів навіть не здогадуються, що причиною цього може стати один нешкідливий предмет, який через форму викликає підозри у персоналу аеропорту.

Мовиться про звичайнісіньку колоду гральних карт, яку з собою у поїздку компанії друзів беруть майже завжди. Та незалежно від того, чи це дешевий набір карт, чи колекційні картки, чи карти таро – вони можуть спричинити проблеми з проходженням контролю безпеки.



Через колоду карт можуть затримати на контролі безпеки / Фото Pexels

Ян Кава, експерт з безпеки, пояснив, що саме форма карт призводить до додаткових перевірок: у працівників може скластися враження, що всередині щось приховано, пише Travel+Leisure.

Коли предмети щільно складені один до одного, як-от колоди, папки або оброблені плитки, рентгенівське зображення може ускладнити для офіцерів підтвердження того, що в них або навколо них немає прихованих заборонених предметів,

– пояснив він.

Тож експерт радить мандрівникам одразу виймати карти з ручної поклажі та класти їх у лоток поряд з сумкою та мобільним телефоном, аби пришвидшити процес перевірки.

