Один абсолютно нешкідливий предмет не заборонений жодною авіакомпанією. Та коли мандрівники кладуть його в ручну поклажу, вони наражають себе на затримки та перевірку речей вручну, пише Mirror. Основна проблема полягає у формі предмета.
Через яку річ можуть вручну перевіряти ручну поклажу?
Проходження перевірки безпеки в аеропорту – це одна з найбільш стресових частин польоту, і тому більшість мандрівників хочуть, аби вона пройшла якомога швидше. Нікому не подобається, коли сумка застряє на сканері чи, ще гірше, її відправляють на таку собі "смугу ганьби" для перевірки вручну.
І багато туристів навіть не здогадуються, що причиною цього може стати один нешкідливий предмет, який через форму викликає підозри у персоналу аеропорту.
Мовиться про звичайнісіньку колоду гральних карт, яку з собою у поїздку компанії друзів беруть майже завжди. Та незалежно від того, чи це дешевий набір карт, чи колекційні картки, чи карти таро – вони можуть спричинити проблеми з проходженням контролю безпеки.
Через колоду карт можуть затримати на контролі безпеки / Фото Pexels
Ян Кава, експерт з безпеки, пояснив, що саме форма карт призводить до додаткових перевірок: у працівників може скластися враження, що всередині щось приховано, пише Travel+Leisure.
Коли предмети щільно складені один до одного, як-от колоди, папки або оброблені плитки, рентгенівське зображення може ускладнити для офіцерів підтвердження того, що в них або навколо них немає прихованих заборонених предметів,
– пояснив він.
Тож експерт радить мандрівникам одразу виймати карти з ручної поклажі та класти їх у лоток поряд з сумкою та мобільним телефоном, аби пришвидшити процес перевірки.
Що ще потрібно знати туристам?
Затримати на контролі безпеки можуть і через кілька інших популярних предметів у ручній поклажі. Чимало мандрівників не підозрюють, що щоденні речі також потрапляють під дію правила про рідини в аеропортах.
