Засоби для догляду за обличчям надзвичайно важливі під час подорожі, ось тільки якщо ви покладете їх усі у вашу ручну поклажу, служба безпеки аеропорту може затримати вас, пише Express.

Що не варто класти у ручну поклажу в аеропорту?

Є кілька можливих причин, чому засоби для догляду за шкірою можуть викликати затримки та проблеми на кордоні.

Багато мандрівників зараз пакують повний комплекс засобів догляду за шкірою в ручну поклажу, але може бути важко зрозуміти, які засоби дозволені. Як правило, якщо продукт можна намазувати, втирати або розпилювати, він зазвичай підпадає під обмеження щодо рідин в аеропорту,

– поділилася експертка Ріса Фоммачан.

І чимало плутанини виникає з засобами, які випускаються у формі желе, бальзамів чи стіків – адже усі вони є рідинами відповідно до правил аеропортів. Те саме стосується масок для обличчя чи очей. Якщо ж чи не дотримаєтеся цих правил, у кращому разі це призведе до затримки під час проходження контролю безпеки. Але існує також ймовірність, що засоби у вас просто конфіскують, пише Mirror.



Немарковані контейнери краще не класти в ручну поклажу / Фото Pexels

Але є й ще одна проблема. Часто для того, аби дотримуватися правил щодо рідин, люди переливають засоби у менші контейнери. Та немарковані баночки також можуть викликати питання на кордоні та призвести до ручних перевірок. Ймовірно, вручну доведеться перевіряти також будь-які контейнери під тиском: спреї для обличчя, лаки для волосся чи сонцезахисні засоби.

Тож коли мовиться про догляд за шкірою, менше часто означає більше. І спрощений підхід до догляду за шкірою у подорожах точно працюватиме найкраще.

