Кришталево чиста вода, бездоганно спокійна атмосфера та найбільша заповідна морська зона Європи – це лише частина причин, чому все більше людей думають про те, аби провести відпустку на острові Алонісос, пише Mirror.

Куди поїхати у червні для спокійної відпустки?

Якщо ви втомилися від гамору й шуму міста та хочете спокійного, розслабленого відпочинку наодинці з природою, тоді грецькі острови можуть запропонувати чимало розкішних варіантів. Але цьогоріч увагу туристів привернув острів Алонісос – здебільшого через те, що він є найбільш віддаленим серед Північних Спорад.

Тут можна і насолодитися неймовірно чистою водою, і дослідити неймовірно велику заповідну морську зону. А якщо все ж захочеться трохи повеселитися серед людей, завжди можна навідатися до дуже популярного і сусіднього острова Скіатоса.

Ось кілька основних переваг Алонісосу для літнього відпочинку 2026:

відсутність натовпів;

повільний темп життя;

прекрасний клімат;

автентична та незвична природа.

Алонісос — одне з тих місць, які відчуваєш. Зрештою, це був мій улюблений з трьох островів, які я відвідала. Він тихий, трохи дикий, абсолютно недооцінений,

– поділилася тревел-блогерка Мелісса.

Ще один приємний плюс – острів значно дешевший за популярні сусідні курорти. Наприклад, дівчина поділилася, що за Aperol Spritz в середньому платила 9 євро – а ось на Міконосі доведеться віддати чи не вдвічі більше.

Що подивитися на Алонісосі?

Перша й неймовірна розвага – це прекрасні пляжі та море. Природа там настільки захоплює, що можна провести чудову відпустку, просто спостерігаючи за нею. Та якщо ви відчуваєте потребу чимось зайнятися, ось кілька варіантів.

Національний морський парк – це справжній рай для любителів природи. На площі понад 2200 квадратних кілометрів можна зустріти дуже рідкісного середземноморського тюленя-монаха.

Кіра Панагія – це безлюдний острівець з монастирем XII століття. Туди можна дістатися на човні.

Парфенон корабельних аварій – це перший у Греції підводний музей, пише The Guardian. З обладнанням для дайвінгу можна спуститися на глибину у 30 метрів, аби побачити тисячі затонулих стародавніх амфор. А вода настільки чиста, що видно на 50 метрів у глибину.

Як дістатися до острова?

Алонісос прекрасний, але його "нішевості" дуже сприяє те, що на острові немає аеропорту – і це дещо ускладнює добирання. Єдиний спосіб туди дістатися – це пором. А найближчий аеропорт розташований на острові Скіатос. Після прибуття туди слід подбати про трансфер, адже від аеропорту до міста – ще 2,5 кілометра.

Поїздка на поромі до Алонісоса триває приблизно 2 години.

