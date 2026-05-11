Вже до зимового сезону 2026 року Ryanair планує вивести три літаки з бази в Салоніках та припинити обслуговувати регіон. Стане менше рейсів і в Афінах, повідомляє Euronews.

Де Ryanair закриває свою базу?

У авіакомпанії заявили, що причиною скорочення рейсів у "низький" туристичний сезон, тобто взимку, стали високі тарифи від місцевих аеропортів.

Катастрофічна втрата сполучення в низький туристичний сезон є прямим наслідком надмірно неконкурентних тарифів, що встановлюються монополією Fraport Greece та аеропортом Афін, що перебуває під управлінням Німеччини,

– повідомили в Ryanair.

Високі збори стягує не лише Fraport Greece, але й аеропорт в Афінах. І попри те, що з 2024 року уряд Греції зменшив збір за розвиток аеропорту на 75% (з 12 євро всього до 3), пасажири не відчули цієї різниці – усю її поглинули місцеві оператори аеропортів.

Окрім того, у Ryanair також зазначили, що тарифи у Fraport Greece зросли на 66% порівняно з цінами до пандемії, а взимку в Афінах збір також зросте. Таким чином, літати у сезон, коли туристів небагато, авіакомпанії невигідно, тож вона планує перенести частину бізнесу до більш конкурентоспроможних країн – зокрема до Швеції, Албанії та регіональних аеропортів Італії.

Відтак, ось які зміни відбудуться у зимовому розкладі Ryanair:

виведення трьох літаків з Салонік;

зменшення кількості пасажирів на 700 000;

скасування 12 маршрутів у Греції, Нідерландах, Польщі, Німеччині та Швеції;

припинення діяльності в аеропортах Ханії та Іракліона взимку.



Де ще Ryanair закриє свої бази?

Нещодавно в лоукост-авіакомпанії повідомляли також, що закриють і базу з 7 літаками у Берліні – це станеться вже цьогоріч у жовтні. Причин кілька, і основною з них є підвищення витрат.

У Ryanair стверджують, що з часу пандемії тарифи в аеропортах вже зросли на 50%, і ще одне підвищення цін очікується у 2027 році. Тим часом кількість туристів, що прагнуть відвідати столицю Німеччини, тільки падає – за останні 6 років вона зменшилася на 27%.

Раніше, до слова, ми вже розповідали, чому в Берлін більше не хочуть їздити туристи. Чимало з них не готові до незручного транспорту, високих цін та, несподівано, величезної кількості бруду на вулицях.