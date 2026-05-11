Уже к зимнему сезону 2026 года Ryanair планирует вывести три самолета с базы в Салониках и прекратить обслуживать регион. Станет меньше рейсов и в Афинах, сообщает Euronews.

Интересно Эту вещь никогда нельзя класть в багаж в самолете: она есть практически у всех

Где Ryanair закрывает свою базу?

В авиакомпании заявили, что причиной сокращения рейсов в "низкий" туристический сезон, то есть зимой, стали высокие тарифы от местных аэропортов.

Катастрофическая потеря сообщения в низкий туристический сезон является прямым следствием чрезмерно неконкурентных тарифов, устанавливаемых монополией Fraport Greece и аэропортом Афин, находящимся под управлением Германии,

– сообщили в Ryanair.

Высокие сборы взимает не только Fraport Greece, но и аэропорт в Афинах. И несмотря на то, что с 2024 года правительство Греции уменьшило сбор за развитие аэропорта на 75% (с 12 евро всего до 3), пассажиры не почувствовали этой разницы – всю ее поглотили местные операторы аэропортов.

Кроме того, в Ryanair также отметили, что тарифы в Fraport Greece выросли на 66% по сравнению с ценами до пандемии, а зимой в Афинах сбор также возрастет. Таким образом, летать в сезон, когда туристов немного, авиакомпании невыгодно, поэтому она планирует перенести часть бизнеса в более конкурентоспособные страны – в частности в Швецию, Албании и региональные аэропорты Италии.

Поэтому, вот какие изменения произойдут в зимнем расписании Ryanair:

вывод трех самолетов из Салоник;

уменьшение количества пассажиров на 700 000 пассажиров;

отмена 12 маршрутов в Греции, Нидерландах, Польше, Германии и Швеции;

прекращение деятельности в аэропортах Хании и Ираклиона зимой.



Рейсов Ryanair в Греции существенно уменьшится / Фото Pexels

Где еще Ryanair закроет свои базы?

Недавно в лоукост-авиакомпании сообщали также, что закроют и базу с 7 самолетами в Берлине – это произойдет уже в этом году в октябре. Причин несколько, и основной из них является повышение расходов.

У Ryanair утверждают, что со времени пандемии тарифы в аэропортах уже выросли на 50%, и еще одно повышение цен ожидается в 2027 году. Тем временем количество туристов, стремящихся посетить столицу Германии, только падает – за последние 6 лет оно уменьшилось на 27%.

Ранее, к слову, мы уже рассказывали, почему в Берлин больше не хотят ездить туристы. Многие из них не готовы к неудобному транспорту, высоким ценам и, неожиданно, огромному количеству грязи на улицах.