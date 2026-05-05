Впливовий журнал про подорожі National Geographic обрав вісім приголомшливих недооцінених міст Європи, які варто відвідати цього літа.

Дивіться також Його мають майже всі: через цей дозволений предмет можуть зупинити в аеропорту

Які дивовижні міста Європи мають відносно мало туристів?

Обрані місця – це не якісь "забуті богом" локації без інфраструктури. Частина з них – у тих самих Італії чи Франції, просто без туристичного перегріву.

Як пояснюють автори, якщо відійти від очевидних маршрутів, відкривається зовсім інша Європа: з міськими пляжами, зеленими зонами, терасами у внутрішніх двориках, нічним життям і фестивалями – але без черг і натовпів.

У списку таких міст:

Тулуза (Франція); Тбілісі (Грузія); Корк (Ірландія); Більбао (Іспанія); Понта-Делгада (Португалія); Гданськ (Польща); Трієст (Італія); Любляна (Словенія).

Куди поїхати у Європу, щоб подивитися на цвітіння квітів?