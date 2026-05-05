Впливовий журнал про подорожі National Geographic обрав вісім приголомшливих недооцінених міст Європи, які варто відвідати цього літа.

Дивіться також Його мають майже всі: через цей дозволений предмет можуть зупинити в аеропорту

Які дивовижні міста Європи мають відносно мало туристів?

Обрані місця – це не якісь "забуті богом" локації без інфраструктури. Частина з них – у тих самих Італії чи Франції, просто без туристичного перегріву.

Як пояснюють автори, якщо відійти від очевидних маршрутів, відкривається зовсім інша Європа: з міськими пляжами, зеленими зонами, терасами у внутрішніх двориках, нічним життям і фестивалями – але без черг і натовпів.

У списку таких міст:

  1. Тулуза (Франція);
  2. Тбілісі (Грузія);
  3. Корк (Ірландія);
  4. Більбао (Іспанія);
  5. Понта-Делгада (Португалія);
  6. Гданськ (Польща);
  7. Трієст (Італія);
  8. Любляна (Словенія).

Куди поїхати у Європу, щоб подивитися на цвітіння квітів?

  • Кінець весни та початок літа – один із найкращих періодів для квіткових подорожей. Один із найпривабливіших напрямків для квіткової подорожі – болгарська Долина троянд у районі Казанлика.

  • Іншою чудовою локацією називають італійську Тоскану та цвітіння Кастеллуччо-ді-Норча. Там цвітуть маки.

  • У французькому Провансі можна побачити цвітіння лавандових полів. Найкращий період для цвітіння лаванди – між серединою червня та початком серпня