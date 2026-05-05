Впливовий журнал про подорожі National Geographic обрав вісім приголомшливих недооцінених міст Європи, які варто відвідати цього літа.
Дивіться також Його мають майже всі: через цей дозволений предмет можуть зупинити в аеропорту
Які дивовижні міста Європи мають відносно мало туристів?
Обрані місця – це не якісь "забуті богом" локації без інфраструктури. Частина з них – у тих самих Італії чи Франції, просто без туристичного перегріву.
Як пояснюють автори, якщо відійти від очевидних маршрутів, відкривається зовсім інша Європа: з міськими пляжами, зеленими зонами, терасами у внутрішніх двориках, нічним життям і фестивалями – але без черг і натовпів.
У списку таких міст:
- Тулуза (Франція);
- Тбілісі (Грузія);
- Корк (Ірландія);
- Більбао (Іспанія);
- Понта-Делгада (Португалія);
- Гданськ (Польща);
- Трієст (Італія);
- Любляна (Словенія).
Куди поїхати у Європу, щоб подивитися на цвітіння квітів?
Кінець весни та початок літа – один із найкращих періодів для квіткових подорожей. Один із найпривабливіших напрямків для квіткової подорожі – болгарська Долина троянд у районі Казанлика.
Іншою чудовою локацією називають італійську Тоскану та цвітіння Кастеллуччо-ді-Норча. Там цвітуть маки.
У французькому Провансі можна побачити цвітіння лавандових полів. Найкращий період для цвітіння лаванди – між серединою червня та початком серпня