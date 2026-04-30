Про це повідомив президент компанії Тім Кларк під час виступу по відеозв'язку на авіаційному саміті CAPA Airline Leader Summit 2026 у Берліні. За даними Daily Mail, йдеться про встановлення повноцінних ванних кімнат безпосередньо у люксах першого класу.

Навіщо це робити?

Кларк підкреслив, що компанія прагне вивести рівень розкоші на борту на новий щабель – до стандартів п'ятизіркових готелів.

Я працюю над тим, щоб у люксах першого класу були ванні кімнати, що примикають до салону літака. Я хочу, щоб усі це почули,

– заявив він.

Наразі пасажирам першого класу Emirates уже доступні повністю закриті персональні каюти з м'якою шкіряною оббивкою, а також можливість регулювати температуру та освітлення за допомогою сучасних технологій. Крім того, клієнти преміум-класу мають необмежений доступ до делікатесів – зокрема чорної ікри та вінтажного шампанського Dom Pérignon.



Пасажири першого класу Emirates мають повністю закриті персональні каюти / Фото Emirates

На борту також функціонують душові спа-зони та лаунж-бари. Запровадження індивідуальних ванних кімнат може стати черговим кроком у трансформації авіаперельотів на ультралюксовий досвід, де літак дедалі більше нагадує розкішний готель у небі.

Як уточнює видання People, на сьогодні в літаках Emirates поки що не передбачено індивідуальних ванних кімнат безпосередньо у люксах пасажирів. Натомість мандрівники першого класу мають доступ до спільних душових зон, які розташовані на борту флагманських літаків Airbus A380.

Ці душові кабіни – одна з ключових "фішок" авіакомпанії, що вже багато років вирізняє її серед конкурентів. Вони облаштовані як компактні спа-простори: із повноцінним душем, підігрівом підлоги, великим дзеркалом, преміальними косметичними засобами та навіть зоною для перевдягання. Пасажири можуть забронювати час для користування душем під час польоту, що дозволяє уникнути черг і забезпечує приватність.

