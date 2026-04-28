Нові рішення в аеропорту Кракова мають на меті вирішити одну з головних проблем – перевантаженість і черги, передає Visa HQ.

Що зміниться для пасажирів?

Нова зона розташована у переобладнаному вантажному терміналі та включає:

  • 6 додаткових виходів на посадку,
  • сучасну інфраструктуру для очікування,
  • збільшену пропускну здатність.

Завдяки цьому аеропорт зможе обслуговувати більше рейсів одночасно, що особливо важливо у періоди пікового навантаження.


Генеральний директор аеропорту Лукаш Струтинський зазначив, що новий об'єкт відповідає сучасним стандартам і покликаний підвищити комфорт пасажирів. Запуск нової зони збігається з початком травневих свят, коли традиційно зростає пасажиропотік. Саме в цей період проблема черг у аеропортах стає найбільш відчутною.

Що відомо про проєкт?

Проєкт вартістю 28,6 мільйона злотих є частиною ширшої програми розвитку аеропорту. У планах:

  • збільшення пропускної здатності до 19 мільйонів пасажирів на рік,
  • модернізація терміналів,
  • покращення логістики,
  • обслуговування рейсів.

Як пише Two Continents, паралельно планується розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, йдеться про будівництво нового дорожнього вузла Краків-Баліце, який має зменшити затори та покращити доступ до аеропорту. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець підкреслив, що такі інвестиції сприятимуть не лише комфорту пасажирів, а й економічному розвитку регіону.

