Нові рішення в аеропорту Кракова мають на меті вирішити одну з головних проблем – перевантаженість і черги, передає Visa HQ.

Що зміниться для пасажирів?

Нова зона розташована у переобладнаному вантажному терміналі та включає:

6 додаткових виходів на посадку,

сучасну інфраструктуру для очікування,

збільшену пропускну здатність.

Завдяки цьому аеропорт зможе обслуговувати більше рейсів одночасно, що особливо важливо у періоди пікового навантаження.



Нові рішення в аеропорту Кракова мають зменшити черги / Фото Unsplash

Генеральний директор аеропорту Лукаш Струтинський зазначив, що новий об'єкт відповідає сучасним стандартам і покликаний підвищити комфорт пасажирів. Запуск нової зони збігається з початком травневих свят, коли традиційно зростає пасажиропотік. Саме в цей період проблема черг у аеропортах стає найбільш відчутною.

Що відомо про проєкт?

Проєкт вартістю 28,6 мільйона злотих є частиною ширшої програми розвитку аеропорту. У планах:

збільшення пропускної здатності до 19 мільйонів пасажирів на рік,

модернізація терміналів,

покращення логістики,

обслуговування рейсів.

Як пише Two Continents, паралельно планується розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, йдеться про будівництво нового дорожнього вузла Краків-Баліце, який має зменшити затори та покращити доступ до аеропорту. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець підкреслив, що такі інвестиції сприятимуть не лише комфорту пасажирів, а й економічному розвитку регіону.

