Нові рішення в аеропорту Кракова мають на меті вирішити одну з головних проблем – перевантаженість і черги, передає Visa HQ.
Що зміниться для пасажирів?
Нова зона розташована у переобладнаному вантажному терміналі та включає:
- 6 додаткових виходів на посадку,
- сучасну інфраструктуру для очікування,
- збільшену пропускну здатність.
Завдяки цьому аеропорт зможе обслуговувати більше рейсів одночасно, що особливо важливо у періоди пікового навантаження.
Генеральний директор аеропорту Лукаш Струтинський зазначив, що новий об'єкт відповідає сучасним стандартам і покликаний підвищити комфорт пасажирів. Запуск нової зони збігається з початком травневих свят, коли традиційно зростає пасажиропотік. Саме в цей період проблема черг у аеропортах стає найбільш відчутною.
Що відомо про проєкт?
Проєкт вартістю 28,6 мільйона злотих є частиною ширшої програми розвитку аеропорту. У планах:
- збільшення пропускної здатності до 19 мільйонів пасажирів на рік,
- модернізація терміналів,
- покращення логістики,
- обслуговування рейсів.
Як пише Two Continents, паралельно планується розвиток транспортної інфраструктури. Зокрема, йдеться про будівництво нового дорожнього вузла Краків-Баліце, який має зменшити затори та покращити доступ до аеропорту. Заступник міністра інфраструктури Станіслав Буковець підкреслив, що такі інвестиції сприятимуть не лише комфорту пасажирів, а й економічному розвитку регіону.
