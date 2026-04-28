Новые решения в аэропорту Кракова имеют целью решить одну из главных проблем – перегруженность и очереди, передает Visa HQ.

Что изменится для пассажиров?

Новая зона расположена в переоборудованном грузовом терминале и включает:

6 дополнительных выходов на посадку,

современную инфраструктуру для ожидания,

увеличенную пропускную способность.

Благодаря этому аэропорт сможет обслуживать больше рейсов одновременно, что особенно важно в периоды пиковой нагрузки.



Новые решения в аэропорту Кракова должны уменьшить очереди / Фото Unsplash

Генеральный директор аэропорта Лукаш Струтинский отметил, что новый объект соответствует современным стандартам и призван повысить комфорт пассажиров. Запуск новой зоны совпадает с началом майских праздников, когда традиционно растет пассажиропоток. Именно в этот период проблема очередей в аэропортах становится наиболее ощутимой.

Что известно о проекте?

Проект стоимостью 28,6 миллиона злотых является частью более широкой программы развития аэропорта. В планах:

увеличение пропускной способности до 19 миллионов пассажиров в год,

модернизация терминалов,

улучшение логистики,

обслуживание рейсов.

Как пишет Two Continents, параллельно планируется развитие транспортной инфраструктуры. В частности, речь идет о строительстве нового дорожного узла Краков-Балице, который должен уменьшить пробки и улучшить доступ к аэропорту. Заместитель министра инфраструктуры Станислав Буковец подчеркнул, что такие инвестиции будут способствовать не только комфорту пассажиров, но и экономическому развитию региона.

средства для ухода за кожей, которые можно намазывать, втирать или распылять, подпадают под ограничения по жидкостям и могут вызвать задержки на контроле безопасности в аэропорту. А немаркированные контейнеры или контейнеры под давлением, такие как спреи для лица, также могут привести к ручным проверкам или конфискации.