Об этом сообщил президент компании Тим Кларк во время выступления по видеосвязи на авиационном саммите CAPA Airline Leader Summit 2026 в Берлине. По данным Daily Mail, речь идет об установлении полноценных ванных комнат непосредственно в люксах первого класса.

Зачем это делать?

Кларк подчеркнул, что компания стремится вывести уровень роскоши на борту на новую ступень – до стандартов пятизвездочных отелей.

Я работаю над тем, чтобы в люксах первого класса были ванные комнаты, примыкающие к салону самолета. Я хочу, чтобы все это услышали,

– заявил он.

Сейчас пассажирам первого класса Emirates уже доступны полностью закрытые персональные каюты с мягкой кожаной обивкой, а также возможность регулировать температуру и освещение с помощью современных технологий. Кроме того, клиенты премиум-класса имеют неограниченный доступ к деликатесам – в частности черной икры и винтажного шампанского Dom Pérignon.



Пассажиры первого класса Emirates имеют полностью закрытые персональные каюты / Фото Emirates

На борту также функционируют душевые спа-зоны и лаунж-бары. Введение индивидуальных ванных комнат может стать очередным шагом в трансформации авиаперелетов в ультралюксовый опыт, где самолет все больше напоминает роскошный отель в небе.

Как уточняет издание People, на сегодня в самолетах Emirates пока не предусмотрено индивидуальных ванных комнат непосредственно в люксах пассажиров. Зато путешественники первого класса имеют доступ к общим душевых зон, которые расположены на борту флагманских самолетов Airbus A380.

Эти душевые кабины – одна из ключевых "фишек" авиакомпании, что уже много лет отличает ее среди конкурентов. Они обустроены как компактные спа-пространства: с полноценным душем, подогревом пола, большим зеркалом, премиальными косметическими средствами и даже зоной для переодевания. Пассажиры могут забронировать время для пользования душем во время полета, что позволяет избежать очередей и обеспечивает приватность.

