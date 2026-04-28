Чи буде дефіцит авіапального в Європі?

Однак цього літа авіакомпанії можуть постраждати через невизначеність, пов'язану з війною Ірану, про що пише Bloomberg.

За словами О’Лірі, за останні три тижні постачання пального покращилися. Ба більше, виробництво у США, Північній Африці та Норвегії компенсує нестачу обсягів із Близького Сходу.

Нафтові компанії менш стурбовані,

– сказав він у вівторок під час інтерв’ю.

Він додав, що компанії стверджують, що ризику перебоїв із постачанням немає щонайменше до початку або середини червня.

Як зазначає Bloomberg, це відрізняється від ситуації два тижні тому, коли найбільший європейський лоукостер заявляв, що постачальники гарантують поставки лише до середини травня.

Напередодні пікового літнього туристичного сезону авіакомпанії занепокоєні доступністю авіапального через те, що Ормузька Протока залишається частково обмеженою для судноплавства.

Лунали також попередження, що Європа може вичерпати запаси пального за кілька тижнів. А на тлі зростання цін на нафту понад 100 доларів за барель керівники авіакомпаній заявляли, що витрати будуть перекладені на пасажирів.

Хоча бронювання на квітень і травень залишаються високими, за словами О’Лірі, є ознаки того, що конфлікт змушує людей вагатися з бронюванням рейсів на період із червня по серпень.

Ми вважаємо, що багато людей просто чекають. Вони поки що не впевнені,

– пояснив він.

Водночас генеральний директор Wizz Air Holdings Plc Йожефа Вараді, у понеділок, 27 квітня, заявив, що його авіакомпанія очікує, що матиме достатньо авіапального щонайменше на наступний місяць. Про це повідомляли у Reuters.

Йожеф Вараді сказав, що не вважає, ніби європейський бюджетний авіаперевізник може зіткнутися з нестачею авіапального. І це попри побоювання щодо дефіциту у разі затяжної війни Ірану

Він сказав журналістам, що за ціни авіапального на рівні 1 500 доларів за метричну тонну танкери мають фінансовий стимул прямувати до США для його закупівлі, компенсуючи будь-які перебої з постачанням із Близького Сходу.

Що ще слід знати про ситуацію з пальним та авіацією?

Нагадаємо, що раніше німецька авіакомпанія Lufthansa скасувала 20 тисяч рейсів у період з травня по жовтень. Причиною такого рішення стала війна в Ірані. Це еквівалентно приблизно 40 тисячам метричних тонн авіапального.

Компанія повідомила, що планує також відмовитися від нерентабельних рейсів – із Мюнхена та Франкфурта. Відмова буде чинною щонайменше до середини жовтня поточного року. Але детальний розклад рейсів на літо презентують наприкінці квітня або на початку травня.

Також у квітні медіа розповідали, що вартість далеких авіарейсів з Європи зросла більше, ніж на 100 доларів. У зв'язку зі зростанням цін на авіаційне пальне зросли середні витрати на паливо на одного пасажира. Наприклад, рейс з Парижа до Нью-Йорка зріс у ціні на 129 євро.