Чому Lufthansa скасовує рейси?

Це одне з найбільших скорочень рейсів серед світових авіакомпаній від початку війни на Близькому Сході, пише Financial Times.

Дивіться також Плюс 100 доларів на пасажира: війна в Ірані зробила авіаперельоти "золотими"

Від понеділка Lufthansa вже скасувала близько 120 рейсів щодня. Також авіакомпанія повідомила, що відмовляться від нерентабельних рейсів із Мюнхена та Франкфурта щонайменше до середини жовтня.

Загалом до жовтня з розкладу буде вилучено 20 тисяч короткомагістральних рейсів, що еквівалентно приблизно 40 тисячам метричних тонн авіапального, ціна на яке подвоїлася з початку конфлікту в Ірані,

– пояснили в компанії.

У Lufthansa додали, що планують представити детальний план рейсів на літо наприкінці квітня або на початку травня.

Зауважте! Перевізник додав, що збирається "оптимізувати короткомагістральні рейси" на увесь літній період, щоб стабілізувати розклад.

Як ЄС бореться з паливною кризою?

Про скорочення рейсів Lufthansa повідомила саме тоді, коли міністри транспорту ЄС зустрілися для обговорення протидії паливній кризі. Зустріч ініціювали після того, як Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) попередило, що запасів авіапального у Європі вистачить лише на кілька тижнів.

У Європи залишилося приблизно шість тижнів авіаційного палива,

– зазначив голова МЕА Фатіх Бірол.

Тоді ж він попередив, що найближчим часом авіакомпанії, ймовірно, почнуть скасовувати рейси, пише Al Jazeera.

Тому на тлі гострої нестачі авіапального у Брюсселі наразі розглядають низку заходів, заявив єврокомісар з транспорту Апостолос Ціцікостас:

ЄС може імпортувати альтернативне авіапальне зі США, яке зазвичай не використовується в Європі;

Авіакомпаніям можуть дозволити заправляти більші обсяги пального за межами Європи;

Також ЄС може тимчасово скасувати вимоги щодо використання слотів у аеропортах (правило "використовуй або втратиш"), щоб розв'язати руки перевізникам.

Якщо ця криза триватиме, ми готові втрутитися і зробити умови більш гнучкими для авіакомпаній,

– додав Ціцікостас.

Важливо! У середу Єврокомісія планує оголосити заходи для кращого моніторингу запасів авіапального та, за потреби, їх розподілу між країнами блоку.

Що відомо про дефіцит авіапального?