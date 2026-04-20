Як у ЄС коментують проблеми з авіапальним?

Про це заявила речниця Єврокомісії Єва Грнчірова, пише The Guardian.

Дивіться також Знайшла нове пальне: одна з країн повністю відмовиться від імпорту дизелю

В Європейському Союзі є значні потужності для переробки нафти та виробництва авіапального, тому ми готуємося до можливих дій, але все залежатиме від розвитку ситуації. На цьому етапі дефіциту пального в ЄС немає,

– наголосила вона.

Речниця зауважила, що наразі Брюссель готується до різних сценаріїв та інформує громадян про ситуацію. І питання доступності авіапального є одним із пріоритетів.

У межах підготовки ми спілкуємося з громадянами та інформуємо їх… адже розуміємо, що ситуація не є ідеальною,

– зауважила Грнчірова.

За її словами, Єврокомісія займається підготовкою до можливих викликів та кординацією зусиль. Зокрема, минулого тижня відбулося засідання з питань постаання нафти. Ще одна зустріч планується на кінець цього тижня.

Зауважте! Також речниця додала, що ЄС планує найближчим часом представити новий енергетичний пакет. Він "охоплюватиме різні аспекти, пов’язані з нинішньою кризою".

Щ відомо про дефіцит авіапального в ЄС?

Раінше Reuters пиало, що запаси авіапального в Європі швидко зменшуються.

У головному хабі Амстердам – Роттердам – Антверпен обсяги авіапального та гасу нібто скоротилися майже на 8% лише за один тиждень – до 646 тисяч тонн. Це найнижчий рівень від березня 2023 року.

А італійське видання Corriere della Sera попереджало, що запаси авіапального можуть вичерпатися у країнах Європи вже у другій половині травня.

Ба більше, за його даними, лише дві країни мають запаси пального, достатні для літнього сезону відпусток:

більшість країн мають авіапального на 30 днів резерву;

у деяких запас нібито взагалі лише на 8 – 10 днів роботи авіації.

Представники галузі попередили, що за три тижні у Європі спостерігатиметься системний дефіцит авіапального.

Приземлення літаків може бути неминучим,

– наголосив гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.

Зауважте! За оцінками джерел, критичним періодом може стати травень Якщо Європа так і не отримає нових постачань зі Сходу, то може використати свої стратегічні резерви. За цим песимістичним сценарієм, скоро європейцям довдеться обмежувати постачання авіагасу в окремих країнах.

