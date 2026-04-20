Як у ЄС коментують проблеми з авіапальним?
Про це заявила речниця Єврокомісії Єва Грнчірова, пише The Guardian.
В Європейському Союзі є значні потужності для переробки нафти та виробництва авіапального, тому ми готуємося до можливих дій, але все залежатиме від розвитку ситуації. На цьому етапі дефіциту пального в ЄС немає,
– наголосила вона.
Речниця зауважила, що наразі Брюссель готується до різних сценаріїв та інформує громадян про ситуацію. І питання доступності авіапального є одним із пріоритетів.
У межах підготовки ми спілкуємося з громадянами та інформуємо їх… адже розуміємо, що ситуація не є ідеальною,
– зауважила Грнчірова.
За її словами, Єврокомісія займається підготовкою до можливих викликів та кординацією зусиль. Зокрема, минулого тижня відбулося засідання з питань постаання нафти. Ще одна зустріч планується на кінець цього тижня.
Зауважте! Також речниця додала, що ЄС планує найближчим часом представити новий енергетичний пакет. Він "охоплюватиме різні аспекти, пов’язані з нинішньою кризою".
Щ відомо про дефіцит авіапального в ЄС?
Раінше Reuters пиало, що запаси авіапального в Європі швидко зменшуються.
У головному хабі Амстердам – Роттердам – Антверпен обсяги авіапального та гасу нібто скоротилися майже на 8% лише за один тиждень – до 646 тисяч тонн. Це найнижчий рівень від березня 2023 року.
А італійське видання Corriere della Sera попереджало, що запаси авіапального можуть вичерпатися у країнах Європи вже у другій половині травня.
Ба більше, за його даними, лише дві країни мають запаси пального, достатні для літнього сезону відпусток:
- більшість країн мають авіапального на 30 днів резерву;
- у деяких запас нібито взагалі лише на 8 – 10 днів роботи авіації.
Представники галузі попередили, що за три тижні у Європі спостерігатиметься системний дефіцит авіапального.
Приземлення літаків може бути неминучим,
– наголосив гендиректор ACI Europe Карстен Шпор.
Зауважте! За оцінками джерел, критичним періодом може стати травень Якщо Європа так і не отримає нових постачань зі Сходу, то може використати свої стратегічні резерви. За цим песимістичним сценарієм, скоро європейцям довдеться обмежувати постачання авіагасу в окремих країнах.
Що ще відомо про дефіцит авіапального?
Голова Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) Фатіх Бірол раніше заявив, що у Європи залишилося приблизно шість тижнів авіаційного пального. Він попередив, що вже найближчим часом можуть почати скасовувати рейси.
Технічний директор компанії Lufthansa Грація Віттадіні підтвердила, що влітку на авіасферу чекає непростий період. Адже постачальники не гарантують наявність палива для літаків.
Тоді як авіаційний експерт Богдан Долінце для 24 Каналу розповів, що 30 – 50% авіапалива постачається до Європи з країн Перської затоки. А тому скорочення поставок може бути досить відчутним.