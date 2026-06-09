Що відбувається з інфляцією в Україні
Зростання споживчих цін в Україні сповільнилось, про що свідчать дані Державної служби статистики.
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Зокрема, були зафіксовані такі показники:
- у квітні – 1,4%;
- у березні – 1,7%;
- у лютому – 1%.
Отже, що відбувається з цінами у країні? У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли – на 1,2%. Найбільше (на 11,1%) подорожчали саме фрукти.Якщо оперативні новини для вас важливі Додайте 24 Канал у вибрані в Google
На 1,2 – 6,4% зросли ціни на такі товари:
- продукти переробки зернових;
- хліб;
- соняшникову олію;
- макаронні вироби;
- рибу та продукти з риби;
- безалкогольні напої;
- яловичину;
- цукор.
Яйця продемонстрували значне зниження у ціні – на 15,3%. Крім того, на 0,2-1,7% знизилися ціни на овочі, молоко, свинину, масло та сало.
Водночас ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, зокрема:
- на тютюнові вироби – на 2,1%;
- на алкогольні напої – на 1,6%.
А от одяг та взуття подешевшали на 1,8%, зокрема:
- взуття – на 2%;
- одяг – на 1,6%.
Ціни на транспорт зросли на 0,7%. Головна причина – через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,7%. До того ж зросла ціна на паливо та мастил на 0,6%.
З травня 2025 року продукти харчування подорожчали на 7,5%. Найбільше – на рибу та продукти з риби (+21,1%), хліб та хлібопродукти (+19,2%), олію соняшникову (+18,9%) та яйця (+10,4%).
Проте відомо й про зниження цін. За рік подешевшали овочі (на 16,8%), цукор (на 10,3%) та масло (на 0,6%).
- Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів з травня 2025 року збільшились на 16,2%.
- Ціни на транспорт зросли на 20%.
- Послуги зв’язку подорожчали на 16%.
Зверніть увагу! Базова інфляція становила 0,7% у місячному вираженні й 7,9% у річному.
Що ще слід знати про інфляцію та економіку
Нагадаємо, що у квітні 2026 року споживчі ціни зросли на 1,4%. Водночас інфляція в Україні у річному вимірі збільшилась на 8,6%.
Очікується, що сповільнення зростання для ВВП України становить до 1% у 2026 році та 0,8% у 2027 році. Проте Росія має дещо гірший прогноз.
Прогнозований ріст економіки для Кремля складає 0,5%. Але у 2027 році очікують вже 0,8%.