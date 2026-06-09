Що відбувається з інфляцією в Україні

Зростання споживчих цін в Україні сповільнилось, про що свідчать дані Державної служби статистики.

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Зокрема, були зафіксовані такі показники:

у квітні – 1,4%;

у березні – 1,7%;

у лютому – 1%.

Отже, що відбувається з цінами у країні? У травні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли – на 1,2%. Найбільше (на 11,1%) подорожчали саме фрукти.

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На 1,2 – 6,4% зросли ціни на такі товари:

продукти переробки зернових;

хліб;

соняшникову олію;

макаронні вироби;

рибу та продукти з риби;

безалкогольні напої;

яловичину;

цукор.

Яйця продемонстрували значне зниження у ціні – на 15,3%. Крім того, на 0,2-1,7% знизилися ціни на овочі, молоко, свинину, масло та сало.

Водночас ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,9%, зокрема:

на тютюнові вироби – на 2,1%;

на алкогольні напої – на 1,6%.

А от одяг та взуття подешевшали на 1,8%, зокрема:

взуття – на 2%;

одяг – на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,7%. Головна причина – через подорожчання проїзду в автодорожньому пасажирському транспорті на 2,7%. До того ж зросла ціна на паливо та мастил на 0,6%.

З травня 2025 року продукти харчування подорожчали на 7,5%. Найбільше – на рибу та продукти з риби (+21,1%), хліб та хлібопродукти (+19,2%), олію соняшникову (+18,9%) та яйця (+10,4%).

Проте відомо й про зниження цін. За рік подешевшали овочі (на 16,8%), цукор (на 10,3%) та масло (на 0,6%).

Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів з травня 2025 року збільшились на 16,2%.

Ціни на транспорт зросли на 20%.

Послуги зв’язку подорожчали на 16%.

Зверніть увагу! Базова інфляція становила 0,7% у місячному вираженні й 7,9% у річному.

Що ще слід знати про інфляцію та економіку

Нагадаємо, що у квітні 2026 року споживчі ціни зросли на 1,4%. Водночас інфляція в Україні у річному вимірі збільшилась на 8,6%.

Очікується, що сповільнення зростання для ВВП України становить до 1% у 2026 році та 0,8% у 2027 році. Проте Росія має дещо гірший прогноз.

Прогнозований ріст економіки для Кремля складає 0,5%. Але у 2027 році очікують вже 0,8%.