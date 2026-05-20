Як працюють нові роботизовані системи Укрпошти?

Компанія робить ставку на сучасні технології не лише для пришвидшення доставки, а й для зміни ставлення до державних підприємств. Про це гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський розповів у коментарі Новини.LIVE.

За його словами, нові роботизовані системи можуть самостійно зчитувати електронні марки, штрихкоди та навіть рукописний текст на конвертах.

Ігор Смілянський Гендиректор Укрпошти Робот або зчитує, якщо це електронна марка або штрихкод – зчитує електронну марку або штрихкод. Якщо це рукописний текст, бачите, рукописний текст наверху – відбувається розпізнавання індексу і одразу кладеться у відповідний контейнер. Крім того, контроль в живому режимі, скільки листів було посортовано, скільки куди йде. Таким чином ми можемо прослідкувати, чи всі листи доїхали, чи всі були посортовані, чи всі потрапили своєчасно.

Тож тепер значну частину процесів, які раніше виконували працівники вручну, беруть на себе саме автоматизовані системи.

Нові системи / фото Смілянського

Чому автоматизація потрібна?

Ігор Смілянський наголосив, що автоматизація потрібна не лише для швидкості доставки.

Ми маємо показати, що державне – не завжди х**ове,

– заявив він.

У компанії пояснюють, що нові технології дозволяють:

контролювати весь шлях листа або посилки у режимі реального часу;

швидше сортувати кореспонденцію;

зменшувати кількість помилок;

пришвидшувати міжнародну доставку;

підвищувати ефективність роботи без різкого підняття тарифів.

Чи вирішить 100% автоматизація 100% проблем Укрпошти? Звісно, що ні. Так, клієнти вже помічають, як швидко ми стали доставляти, але ми маємо ще попрацювати з "останньою милею" – відділеннями, поштоматами, листоношами та кур’єрами, щоб Ваш досвід став на 100% позитивним. Усе це – в планах на найближчі місяці, а не колись там,

– каже Смілянський.

Які нові потужності?

Після запуску нових ліній Укрпошта отримала значно більші можливості для обробки відправлень. Зараз система дозволяє обробляти:

понад 3 мільйони посилок на день;

понад 16 мільйонів листів на місяць;

понад 14 мільйонів газет щомісяця;

понад 8 тисяч замовлень ліків щодня.

У компанії окремо наголошують, що автоматизація допомагає швидше доставляти медикаменти та скорочувати час їх перебування в дорозі.

Що це означає?

Державні компанії в Україні дедалі активніше переходять до цифровізації. Логістика стає критично важливою частиною економіки та військової стійкості. Автоматизація допомагає скорочувати витрати та стримувати тарифи. Укрпошта намагається конкурувати з приватними операторами не лише ціною, а й швидкістю доставки.

Зауважте! Укрпошта намагається перетворитися з класичної державної пошти на сучасну логістичну компанію. Автоматизація сортування, цифровий контроль доставки та нові роботизовані лінії мають допомогти пришвидшити роботу, підвищити ефективність і змінити ставлення до державних сервісів. Однак остаточний успіх реформи залежатиме не лише від роботів, а й від того, наскільки компанія зможе покращити сервіс для клієнтів.

Роботизація в Україні: чому це потрібно?

Україна поступово переходить до нової моделі індустріального розвитку, де ключову роль відіграватимуть роботизація, автоматизація та штучний інтелект, пише "Фокус".

Сьогодні автоматизація виробництва вже не сприймається як футуристичний сценарій. Навпаки – вона стає необхідністю для країн, які хочуть швидко відновлювати промисловість, вирішувати проблему дефіциту кадрів та збільшувати продуктивність. Водночас розвиток штучного інтелекту породжує і тривогу: частина людей боїться, що машини поступово витіснять працівників.

Разом з цим прихильники нової системи наголошують, що роботизація не повинна замінити людину повністю. Її головне завдання – забрати рутинну та важку роботу, залишивши людям складніші й більш інтелектуальні функції. Йдеться насамперед про:

аналітику;

інженерію;

управління виробничими процесами;

створення нових технологій;

розробку інновацій.

Експерт Василь Хмельницький наголосив, що головною цінністю будь-якої трансформації залишаються люди.

Василь Хмельницький Засновник холдингу UFuture та ініціатор Київського міжнародного економічного форум У центрі всіх змін – люди. Цьогорічний Форум підтвердив, наскільки великий потенціал мають українці. Попри те, що майже 4 роки ми живемо в режимі тотальної кризи, ми залишаємось у країні, інвестуємо в економіку і беремо на себе відповідальність. Тільки від спільних дій і довіри між бізнесом, державою і суспільством залежить те, в якій країні ми будемо жити завтра. Найважливіше – це створювати можливості, щоб люди могли планувати своє майбутнє і гідно жити тут, в Україні.

Які галузі роботизація змінює вже зараз?

Автоматизація поступово охоплює дедалі більше сфер української економіки. Серед ключових напрямків:

аграрна галузь;

логістика;

переробна промисловість;

машинобудування;

транспортна інфраструктура.

У логістиці цифрові системи та автоматизовані процеси можуть допомогти Україні стати одним із ключових транспортних хабів Східної Європи.

Які нові правила чекатимуть на Укрпошту та інших операторів?

Запровадження ПДВ на всі міжнародні посилки до 150 євро може суттєво змінити правила онлайн-торгівлі в Україні. Йдеться не лише про здорожчання товарів із Temu, AliExpress та інших платформ, з яких замовляють українці, але й про складність впровадження такої системи.

Політики та економісти застерігають: держава може бути не готовою до адміністрування такого обсягу дрібних відправлень, а сам механізм збору податків створить додаткове навантаження на митницю та поштових операторів.

Як повідомили 24 Каналу в Укрпошті, зараз міжнародні відправлення вартістю до 150 євро проходять спрощену модель оформлення. Для клієнта цей процес фактично непомітний:

Після прибуття в Україну посилка проходить стандартні митні процедури, сортування та передається в доставку без необхідності додаткової сплати податків чи окремої взаємодії з митницею.

При цьому поки посилка летить, дані щодо неї обробляються ІТ-системами ризик-менеджменту митниці та Укрпошти.

За оцінками компанії, внутрішні відправлення в Україні залишаються суттєво більшими за міжнародні за загальними обсягами приблизно в 6 разів. Водночас сегмент міжнародного e-commerce продовжує активно зростати.

В Укрпошті визнають, що ризик затримок або навіть перевантаження системи через різке збільшення кількості митних операцій справді існує. Однак усе залежатиме від моделі адміністрування ПДВ.

Найбільш клієнтоорієнтований сценарій – модель, подібна до європейського IOSS, коли ПДВ сплачується ще під час покупки на маркетплейсі. Якщо ж податок сплачуватиметься вже після прибуття посилки в Україну – під час митного оформлення або вручення – це означатиме суттєве збільшення кількості операцій,

– кажуть у компанії.

