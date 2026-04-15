Які нові тарифи Укрпошти?
Усього передбачені два способи доставки, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
- Перший сервіс – "Укрпошта Документ"
Він підходить для тих, кому необхідно швидко надіслати документи до відділення без перевірки вкладення. Вартість послуги становить 55 гривень по Україні, що помітно дешевше порівняно з аналогічними пропозиціями інших операторів, де ціна сягає близько 80 гривень.
За потреби клієнти можуть додатково оформити кур’єрську доставку, щоб отримати документи безпосередньо в офісі або вдома.
- Другий продукт – "Лист з описом вкладення"
Цей варіант орієнтований на тих, кому важливо, щоб документи були доставлені особисто в руки адресату з підтвердженням вмісту. Послуга включає кур’єрську доставку та перевірку як вкладення, так і отримувача. Її вартість суттєво знизили – тепер відправлення коштує 72 гривні замість попередніх 126.
Тарифікація "Листа з описом вкладення" також стала простішою:
- За вагу – від 48 гривень;
- За опис вкладення – 24 гривні (якщо оформити онлайн) або 48 гривень у відділенні;
- Повідомлення про вручення: електронне – 24 гривні, паперове – 48 гривень;
- Страхування до 500 гривень вже включено в тариф, як і SMS-повідомлення.
- Якщо потрібно збільшити ліміт у 10 разів (до 5 000 гривень) – доплата лише 24 гривні.
Якщо у конкурентів доставка документа + 2 кур’єрські доставки коштуватиме 80 + 60 + 60 = 200 гривень, то в Укрпошті Ви заплатите за схожу послугу 48 + 48 = 96 гривень, а за 120 гривень отримаєте цю саму послугу ще й із підтвердженням опису вкладення (якщо оформити онлайн),
– каже Смілянський.
Як змінилися інші тарифи Укрпошти?
З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.
Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.
Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.
Нові ціни на доставку посилок / Фото Укрпошта
Останні новини Укрпошти
Укрпошта запустила перші поштомати в Києві, ще 30 з'являться на півдні України. Нова функція в застосунку дозволяє клієнтам безкоштовно перенаправляти посилки по Україні та з AliExpress і Temu, якщо відправлення ще не надійшло до відділення.
Укрпошта запровадила спеціальний тариф для військових: відправлення в прифронтові області за спецціною, а в інші області зі знижкою 25%. Знижка діє на відправлення до 30 кілограмів, якщо їх створено онлайн, і доступна військовим, авторизованим у застосунку Армія+.
Укрпошта планує відкрити щонайменше 1 000 партнерських точок для видачі посилок без черг. Партнери можуть заробляти від 15 000 гривень на місяць за видачу посилок, отримуючи оплату від 6 до 14 гривень за посилку.