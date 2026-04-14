Що відомо про поштомати Укрпошти?

Перші 70 поштоматів з’явилися у Києві, ще 30 згодом будуть в Одесі. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

Також передбачена функція керування посилками в мобільному застосунку "Укрпошта 2.0": клієнти можуть безкоштовно перенаправляти посилки по Україні та з AliExpress і Temu, якщо відправлення ще не надійшло до відділення:

у поштомат;

в інше відділення;

продовжити терміни зберігання;

змінити отримувача.

А якщо посилка вже у відділенні, а клієнту потрібне інше відділення чи поштомат, є можливість перенаправити посилку за звичайним тарифом.

У поштоматі ваша посилка буде безкоштовно зберігатися до 7 днів, а потім буде спрямована до найближчого відділення, якщо ви її не заберете. Перші пару тижнів для доставки в поштомат доступні передплачені посилки, а за кілька тижнів ми запустимо оплату в додатку та ще 30 поштоматів в Одесі,

– розповів Смілянський.

Загалом понад 1 000 поштоматів планують запустити по всій країні до кінця року.

Як зросли тарифи Укрпошти?

З 1 квітня український національний поштовий оператор оновлює частину тарифів на пересилання посилок. Деталі розповіли в Укрпошті.

Для найменших посилок ціни зростуть на 5 гривень, а частина пріоритетних тарифів узагалі залишиться без змін. Відчутніше подорожчання торкнеться габаритніших відправлень і категорій, де було найбільше відставання від собівартості доставки.

Компанія переконує, що навіть після змін внутрішня доставка коштуватиме на 30% менше, ніж у частини інших операторів.

Нові ціни на доставку посилок / Фото Укрпошта

