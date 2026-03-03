Скільки податків платить Укрпошта?

Укрпошта заробляє завдяки доставці посилок та продажу продовольчих товарів, а також платить податки, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Сувора реальність: у держбюджеті немає ні копійки (ані "шагу") дотацій чи субсидій Укрпошті – хоча для Європи це звична практика. Для прикладу: наші сусіди, Пошта Польська, щороку отримують з бюджету близько 170 мільйонів євро,

– каже Смілянський.

За його словами, Укрпошта та її працівники сплатили до бюджетів різних рівнів понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік:

Єдиний соціальний внесок – 1 375 714 гривень;

Податок на доходи фізичних осіб – 1 178 498 гривень;

Військовий збір — 328 633 гривень;

ПДВ – 631 987 гривень;

Податки на землю, нерухомість, екологічний тощо – 96 807 гривень;

Інші (мито, податок на прибуток тощо) – 1 597 гривень.

Для особливо талановитих, які пишуть, що це ми взяли з бюджету та сплатили в бюджет. Звідки в Укрпошти гроші? Ну от: доставили 10 000 000 посилок по 50 гривень – і маємо 500 000 000 гривень доходу. З нього й платимо зарплати, видатки, податки тощо,

– каже Смілянський.

