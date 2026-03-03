Скільки податків платить Укрпошта?
Укрпошта заробляє завдяки доставці посилок та продажу продовольчих товарів, а також платить податки, розповів гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Сувора реальність: у держбюджеті немає ні копійки (ані "шагу") дотацій чи субсидій Укрпошті – хоча для Європи це звична практика. Для прикладу: наші сусіди, Пошта Польська, щороку отримують з бюджету близько 170 мільйонів євро,
– каже Смілянський.
За його словами, Укрпошта та її працівники сплатили до бюджетів різних рівнів понад 3,6 мільярда гривень податків за 2025 рік:
- Єдиний соціальний внесок – 1 375 714 гривень;
- Податок на доходи фізичних осіб – 1 178 498 гривень;
- Військовий збір — 328 633 гривень;
- ПДВ – 631 987 гривень;
- Податки на землю, нерухомість, екологічний тощо – 96 807 гривень;
- Інші (мито, податок на прибуток тощо) – 1 597 гривень.
Для особливо талановитих, які пишуть, що це ми взяли з бюджету та сплатили в бюджет. Звідки в Укрпошти гроші? Ну от: доставили 10 000 000 посилок по 50 гривень – і маємо 500 000 000 гривень доходу. З нього й платимо зарплати, видатки, податки тощо,
– каже Смілянський.
Останні новини Укрпошти
Укрпошта виставила на аукціон 20 об'єктів нерухомості загальною площею 32,8 тисячі квадратних метрів зі стартовою ціною понад 200 мільйонів гривень. Кошти від продажу нерухомості планують спрямувати на інвестиції в основні фонди.
Ігор Смілянський зазнав критики за коментар, в якому назвав "хворими" людей, що працюють за мінімальну зарплату, тоді як сам отримує 700 тисяч гривень на місяць. При цьому частина вакансій в Укрпошті передбачають платню 8 – 10 тисяч гривень.
Ігор Смілянський планує залишити посаду гендиректора Укрпошти після завершення воєнного стану в Україні. Після звільнення він очікує отримувати вищу зарплату, ніж його поточний майже 1 мільйон гривень на місяць.