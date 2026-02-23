Що відомо про новий скандал за участі Смілянського?

Кілька днів тому стало відомо, що Ігор Смілянський отримує 700 тисяч гривень на місяць зарплати "чистими", проте скаржиться, що цього йому не вистачає, стало відомо з Threads.

Дивіться також Планує більшу зарплату: Смілянський розповів, куди поїде після звільнення з Укрпошти

Голова Укрпошти скаржиться в еnths, що йому не вистачає грошей на квартиру. Далі він каже, що отримує офіційно зарплату — 700 тисяч гривень в місяць після сплати податків. Шановний, а ви не хочете н***й прожити місяць на мінімалку? Чи вже зажрався конкретно? 700 тисяч йому мало,

– висловилася одна з коментаторок.

У відповідь Смілянський зазначив, що жити на мінімалку він не хоче і "якщо ти здоровий чоловік чи жінка і працюєш за мінімалку – то хворий на голову".

Відповідь Смілянського на тему зарплати / скриншот 24 Каналу з Threads

Після цього інші коментатори почали аналізувати вакансії на Укрпошті та виявили, що багато з них, зокрема вакансії листонош, не передбачають платню, вищу за 8 – 10 тисяч гривень.

Зауважте! Мінімальна зарплата в Україні з 1 січня 2026 року становить 8 647 гривень.

Вакансія Укрпошти на Work.ua / скриншот 24 Каналу

Вакансія Укрпошти на Work.ua / скриншот 24 Каналу

Вакансія Укрпошти на Work.ua / скриншот 24 Каналу

Яка зарплата у Смілянського та працівників Укрпошти?

Місячна зарплата Смілянського становить близько 970 тисяч гривень або приблизно 15 тисяч євро. Про це він розповів в інтерв'ю Яніні Соколовій.

За минулий рік топменеджер заробив 11,7 мільйонів гривень без вирахування податків. За його словами, розмір зарплати не викликає в нього дискомфорту.

Смілянський зазначив, що до переходу на державну службу заробляв значно більше – близько 50 тисяч доларів щомісяця. Нині ж, каже посадовець, він працює в Укрпошті не через гроші, а щоб довести реформи до кінця.

Натомість середня зарплата працівника Укрпошти – 17 тисяч гривень.

Попередні скандали за участі Укрпошти