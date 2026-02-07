Що відомо про скандал?

Наразі Укрпошта вже прокоментувала ситуацію у своєму дописі в Instagram.

Читайте також Гендиректор Укрпошти іронічно відреагував на пакет "Нової пошти" у відео НАБУ з Тимошенко

Друзі, ми щиро шкодуємо, що фотосет наших партнерів викликав у багатьох обурення. Ми – про пошту, а не про моду. Але як партнери проєкту, розуміємо, що несемо відповідальність за контент, який з’являється під брендом Укрпошти,

– пишуть у соціальній мережі.

У дописі йдеться, що частина команди пам’ятає шкільні роки 2000-х — з мініспідницями, джинсами-скінні та духом підліткового бунту. А задум фотосесії апелював до цих спогадів.

Проте в Укрпошті не врахували, який вигляд це може мати у чинному контексті. Зокрема в умовах чутливості до теми сексуалізації дітей.

Ми щиро шкодуємо, що виникла така асоціація,

– додали у компанії.

В Укрпошті також наголосили, що підприємство:

не підтримує та не толерує жодної форми сексуалізації неповнолітніх;

не має на меті популяризувати ризиковану поведінку.

Зауважте! У компанії подякували всім, хто звернув увагу на проблему. Також в Укрпошті пообіцяли переглянути підходи до партнерських проєктів, щоб надалі подібні ситуації були виключені.

Про який допис йдеться?

Співпрацю Укрпошти та бренду українського одягу Rikky Hype "захейтили" у мережі. Відповідні дописи можна побачити у Threads, де люди якраз публікують видалений пост.

Допис у Threads

Подія викликала ціле обурення в українців, які звинуватили компанію в сексуалізації дітей. Згадали також й те, що в Україні хотіли запровадити шлюби з 14 років. Крім того, не обійшлося й без згадки Джеффрі Епштейна.

Коментарі навіть залишили автор відомо Telegram-каналу "Лачен пише" Ігор Ланченков та співзасновник Monobank Олег Гороховський.

Скриншот з Threads

Скриншот з Threads

Що каже директор Укрпошти?

Директор Укрпошти Ігор Смілянський роз'яснив ситуацію детально. Першим він зазначив, що не бачив, які світлини підготувала компанія для спільного проєкту.

Друге – Смілянський написав, що не бачить у тих фото проблеми. Але якщо певна частина суспільства її вбачає, то компанія бере паузу, аби ухвалити остаточне рішення.

Щойно команда бренду виклала свої шкільні фото та спогади, які надихнули їх на цей проєкт, що ще раз переконало мене в тому, що ніхто нічого "такого" не замислював,

– додав директор компанії.

Він зазначив, що якщо це "дійсно не відповідає якимось стандартам", то буде:

або запропоновано новий образ;

або перенесена співпраця.

Я не сприймаю лицемірства. Коли в соцмережах люди, які не стримують себе у використанні ненормативної лексики, раптом стають прообразом цнотливості на рівні Матері Терези (хоча й до неї вже є питання), – це не турбота про школярів, а намагання проїхатись на хайпі,

– заявив Ігор Смілянський.

Цікаво! Зокрема він згадав кліпи Брітні Спірс та зазначив, що їх точно ніхто не переглядає.

Що ще відомо щодо скандалів з Укрпоштою?