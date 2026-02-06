Чи будуть знижувати шлюбний вік в Україні?
За його словами, розмови про нібито можливість офіційно дозволити шлюб із 14 років не відповідають реальному змісту законодавчих змін. У проєкті закону розглядалася норма, яка дозволяла б укладення шлюбу лише за рішенням суду у випадках вагітності або народження дитини особою з 14 років.
У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу. Щодо цієї норми – вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб із 14 років. Вона є захисною – щоб захистити інтереси новонародженої дитини.
У парламенті наголошують, що до того ж мова не йшла про загальне зниження шлюбного віку, а лише про потенційний винятковий механізм для окремих життєвих обставин.
Чому в Україні хотіли знизити шлюбний вік до 14 років?
На думку авторів проєкту нового Цивільного кодексу України, така законодавча ініціатива мала забезпечити те, що у світовій практиці називають урахуванням найкращих інтересів дитини. Йшлося про створення умов, за яких дитина матиме шанс зростати в повноцінній та люблячій сім’ї, а не залишиться без одного з батьків.
Водночас, як зазначив Голова Верховної, у парламенті врахували, що суспільство сприйняло цю ідею неоднозначно. Саме тому робоча група вирішила вилучити відповідну норму з проєкту та залишити чинне регулювання без змін.
Тому ми ухвалили рішення вилучити цю норму з проєкту та залишити чинну, яка діє нині. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроєкту в залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті,
– підкреслив Стефанчук.
Що відомо про зниження шлюбного віку в Україні?
У межах підготовки законодавчих змін обговорювалася пропозиція запровадити винятковий механізм, який теоретично дозволяв би укладення шлюбу з 14 років лише у випадках вагітності або народження дитини.
Йшлося не про зміну загального підходу до шлюбного віку, а про окрему норму, яка розглядалася як інструмент врегулювання сімейного статусу батьків та правового захисту дитини у специфічних життєвих обставинах.
Водночас чинне законодавство України встановлює базовий шлюбний вік на рівні 18 років. Наразі можливість зниження цього порогу існує лише у виняткових випадках і лише за рішенням суду для осіб, які досягли 16 років.