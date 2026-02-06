Чи будуть знижувати шлюбний вік в Україні?

Чинні правила щодо мінімального віку для укладення шлюбу вирішили залишити без змін. Робоча група вирішила відмовитися від норми, яка передбачала можливість зниження шлюбного віку до 14 років у виняткових випадках, заявив Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, розмови про нібито можливість офіційно дозволити шлюб із 14 років не відповідають реальному змісту законодавчих змін. У проєкті закону розглядалася норма, яка дозволяла б укладення шлюбу лише за рішенням суду у випадках вагітності або народження дитини особою з 14 років.

Руслан Стефанчук Голова Верховної Ради У проєкті закону передбачено норму, згідно з якою у разі народження дитини в особи, яка досягла 14 років, або її вагітності, виключно за рішенням суду може бути дозволено укладення шлюбу. Щодо цієї норми – вона точно не має спонукального характеру, аби укладали шлюб із 14 років. Вона є захисною – щоб захистити інтереси новонародженої дитини.

У парламенті наголошують, що до того ж мова не йшла про загальне зниження шлюбного віку, а лише про потенційний винятковий механізм для окремих життєвих обставин.

Чому в Україні хотіли знизити шлюбний вік до 14 років?

На думку авторів проєкту нового Цивільного кодексу України, така законодавча ініціатива мала забезпечити те, що у світовій практиці називають урахуванням найкращих інтересів дитини. Йшлося про створення умов, за яких дитина матиме шанс зростати в повноцінній та люблячій сім’ї, а не залишиться без одного з батьків.

Водночас, як зазначив Голова Верховної, у парламенті врахували, що суспільство сприйняло цю ідею неоднозначно. Саме тому робоча група вирішила вилучити відповідну норму з проєкту та залишити чинне регулювання без змін.

Тому ми ухвалили рішення вилучити цю норму з проєкту та залишити чинну, яка діє нині. Ми не можемо ставити інші 1949 статей великого й фундаментального законопроєкту в залежність від сприйняття або несприйняття положень однієї статті,

– підкреслив Стефанчук.

