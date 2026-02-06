Будут ли снижать брачный возраст в Украине?
По его словам, разговоры о якобы возможности официально разрешить брак с 14 лет не соответствуют реальному содержанию законодательных изменений. В проекте закона рассматривалась норма, которая позволяла бы заключение брака только по решению суда в случаях беременности или рождения ребенка лицом с 14 лет.
В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака. По этой норме – она точно не имеет побудительного характера, чтобы заключали брак с 14 лет. Она является защитной – чтобы защитить интересы новорожденного ребенка.
В парламенте отмечают, что к тому же речь не шла об общем снижении брачного возраста, а лишь о потенциальном исключительном механизме для отдельных жизненных обстоятельств.
Почему в Украине хотели снизить брачный возраст до 14 лет?
По мнению авторов проекта нового Гражданского кодекса Украины, такая законодательная инициатива должна была обеспечить то, что в мировой практике называют учетом наилучших интересов ребенка. Речь шла о создании условий, при которых ребенок будет иметь шанс расти в полноценной и любящей семье, а не останется без одного из родителей.
В то же время, как отметил Председатель Верховной, в парламенте учли, что общество восприняло эту идею неоднозначно. Именно поэтому рабочая группа решила изъять соответствующую норму из проекта и оставить действующее регулирование без изменений.
Поэтому мы приняли решение изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас. Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или неприятия положений одной статьи,
– подчеркнул Стефанчук.
Что известно о снижении брачного возраста в Украине?
В рамках подготовки законодательных изменений обсуждалось предложение ввести исключительный механизм, который теоретически позволял бы заключение брака с 14 лет только в случаях беременности или рождения ребенка.
Речь шла не об изменении общего подхода к брачному возрасту, а об отдельной норме, которая рассматривалась как инструмент урегулирования семейного статуса родителей и правовой защиты ребенка в специфических жизненных обстоятельствах.
В то же время действующее законодательство Украины устанавливает базовый брачный возраст на уровне 18 лет. Сейчас возможность снижения этого порога существует только в исключительных случаях и только по решению суда для лиц, достигших 16 лет.