Будут ли снижать брачный возраст в Украине?

Действующие правила относительно минимального возраста для заключения брака решили оставить без изменений. Рабочая группа решила отказаться от нормы, которая предусматривала возможность снижения брачного возраста до 14 лет в исключительных случаях, заявил Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Интересно Не все могут жениться в 2026 году: кому запрещено заключать брак

По его словам, разговоры о якобы возможности официально разрешить брак с 14 лет не соответствуют реальному содержанию законодательных изменений. В проекте закона рассматривалась норма, которая позволяла бы заключение брака только по решению суда в случаях беременности или рождения ребенка лицом с 14 лет.

Руслан Стефанчук Председатель Верховной Рады В проекте закона предусмотрена норма, согласно которой в случае рождения ребенка у лица, достигшего 14 лет, или его беременности, исключительно по решению суда может быть разрешено заключение брака. По этой норме – она точно не имеет побудительного характера, чтобы заключали брак с 14 лет. Она является защитной – чтобы защитить интересы новорожденного ребенка.

В парламенте отмечают, что к тому же речь не шла об общем снижении брачного возраста, а лишь о потенциальном исключительном механизме для отдельных жизненных обстоятельств.

Почему в Украине хотели снизить брачный возраст до 14 лет?

По мнению авторов проекта нового Гражданского кодекса Украины, такая законодательная инициатива должна была обеспечить то, что в мировой практике называют учетом наилучших интересов ребенка. Речь шла о создании условий, при которых ребенок будет иметь шанс расти в полноценной и любящей семье, а не останется без одного из родителей.

В то же время, как отметил Председатель Верховной, в парламенте учли, что общество восприняло эту идею неоднозначно. Именно поэтому рабочая группа решила изъять соответствующую норму из проекта и оставить действующее регулирование без изменений.

Поэтому мы приняли решение изъять эту норму из проекта и оставить действующую, которая действует сейчас. Мы не можем ставить другие 1949 статей большого и фундаментального законопроекта в зависимость от восприятия или неприятия положений одной статьи,

– подчеркнул Стефанчук.

Что известно о снижении брачного возраста в Украине?