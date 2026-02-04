При каких условиях можно будет жениться в 14 лет?

В Украине могут пересмотреть правила заключения брака, а именно снизить минимальный предельный возраст. Соответствующие нормы предлагают в проекте нового Гражданского кодекса Украины (Кодекса права частного).

Интересно Аудиозапись не помогла: Верховный Суд не признал моббинг и отказал в восстановлении на работе

В частности, в проекте в главе 94 статьи 1478 предлагается разрешить заключение брака с 14 лет в исключительных обстоятельствах, а именно в случае беременности или рождения ребенка. В то же время для подростков в возрасте от 16 лет возможность бракосочетания предлагается оставить только по решению суда.

Обратите внимание! Сейчас это лишь законодательная инициатива, которая требует дальнейшего обсуждения и прохождения всех этапов законодательной процедуры. Если изменения примут, они могут повлиять на действующие правила заключения брака в Украине.

В то же время сейчас общий брачный возраст в Украине составляет 18 лет, а снижение его возможно только по решению суда и при наличии определенных законом оснований.

Что сейчас говорит закон о браке несовершеннолетних?

Действующее законодательство Украины устанавливает общий брачный возраст на уровне 18 лет. Это прямо предусмотрено статьей 22 Семейного кодекса Украины, согласно которой право на брак имеют лица, достигшие совершеннолетия.

В то же время закон допускает исключения. В соответствии со статьей 23 Семейного кодекса Украины, лицо с 16 лет может получить право на брак по решению суда. Для этого необходимо доказать, что заключение брака отвечает его интересам.

Обратите внимание! Чтобы получить такое разрешение, несовершеннолетнее лицо должно подать заявление в суд по месту жительства. Такие дела рассматриваются в порядке особого производства.

На практике суды часто учитывают такие обстоятельства, как беременность, рождения ребенка или фактическое создание семьи. Однако закон не содержит исчерпывающего перечня оснований, ведь каждую ситуацию суд оценивает индивидуально.

Важно, что согласие или несогласие родителей может учитываться судом, но не является решающим.

Кто не могу жениться в Украине?