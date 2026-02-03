Кто может заключить брак в Украине?

В Украине право на заключение брака определяется нормами семейного законодательства, которые устанавливают не только общие условия для государственной регистрации семейного союза, но и четкий перечень обстоятельств, при которых брак невозможен.

В соответствии со статьей 22 Семейного кодекса Украины, брачный возраст для женщин и мужчин составляет 18 лет. Однако согласно статье 23 Семейного кодекса Украины, по решению суда право на брак может быть предоставлено лицу, достигшему 16 лет, если установлено, что это соответствует его интересам.

Справочно: В таких случаях суд оценивает совокупность обстоятельств, в частности уровень социальной зрелости, жизненные условия и другие факторы, которые могут влиять на защиту прав несовершеннолетнего.

Кому запрещено заключать брак в Украине?

В то же время закон прямо определяет случаи, когда заключение брака является невозможным. Такие ограничения закреплены в статье 26 Семейного кодекса Украины.

В частности, запрещено заключать брак между:

родственниками прямой линии родства (родителями и детьми, дедушками, бабушками и внуками);

родными братьями и сестрами: как полнородными, так и неполнородными;

двоюродными братьями и сестрами;

тетей или дядей и племянником или племянницей;

усыновителем и усыновленным ребенком.

Вместе с тем закон допускает отдельные исключения. В соответствии с положениями семейного законодательства, суд может разрешить брак между родным ребенком усыновителя и усыновленным им ребенком или между усыновленными детьми одного лица.

Может ли брак быть признан недействительным?

Если брак заключен с нарушением установленных законодательством запретов, он может быть признан недействительным. В случаях заключения брака между родственниками прямой линии родства или между родными братом и сестрой недействительность наступает автоматически.

В других ситуациях вопрос решается судом с учетом продолжительности совместного проживания, характера семейных отношений, наличия детей и других существенных обстоятельств. В то же время судебная практика учитывает принцип защиты семьи и ребенка.

Какие последствия признания брака недействительным?