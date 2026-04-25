Кто должен платить налоги на наследство?

О том, кто и сколько должен платить за унаследованное имущество рассказали в Государственной налоговой службе Украины.

Право на наследство возникает со времени его открытия. Им считается:

день смерти человека;

или дата, с которой его официально признали умершим.

Унаследовать имущество умершего человека могут жена или муж, дети или другие родственники. Если составлено завещание, то оно может отойти даже к какой-то компании или организации.

От степени родства в основном зависит размер налога, который придется заплатить на наследство.

На ставку налогообложения также влияет тот факт, является ли наследник резидентом Украины.

Однако стоит помнить что облагается налогом не само наследство по себе, а доход, который человек получает в виде имущества умершего.

Заметьте! Завещание в этом вопросе не имеет значения. Как рассказала адвокат Светлана Круторогова в комментарии УНИАН, наследование по завещанию не освобождает человека от уплаты налогов.

Какие налоги на наследство в 2026 году?

Наследники в некоторых случаях должны уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с дохода в виде имущества. В этом году применяют различные ставки на наследство.

для ближайших родственников – 0%;

К этой категории относят мужа или жену, родителей, детей, родных братьев и сестер, дедушек, бабушек и внуков. Они не должны платить налоги на наследство – ни НДФЛ, ни военный сбор.

для других родственников, которые не относятся к первой или второй степени родства – 5% НДФЛ + 5% военного сбора.

Такая ставка действует, если наследник является резидентом Украины, то есть имеет украинское гражданство.

для наследников, которые не являются резидентами Украины – 18% НДФЛ + 5% военного сбора;

В таком случае общая сумма платежей возрастает до 23%.

Важно! Иногда нулевая ставка налога применяется независимо от степени родства умершего и наследника. Не должны платить налоги на наследство люди с инвалидностью І группы, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, и дети с инвалидностью.

Когда нужно подать заявление на наследование имущества?