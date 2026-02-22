Какое время можно не оформлять наследство?

Правила действующие во время периода действия военного положения, о чем говорится на сайте Бесплатной правовой помощи.

Право на наследство возникает в день открытия наследства то есть:

в день смерти человека; или в тот день, когда он объявляется умершим.

Человек, у которого возникло право на наследование может:

принять наследство;

отказаться от него совсем или в пользу другого лица;

не совершать юридически значимых действий по принятию наследства.

По общему правилу наследственное дело открывается независимо от места нахождения наследственного имущества, места жительства или смерти наследодателя,

Но с 30 января 2024 года местом открытия наследства считается последнее место жительства наследодателя. Если оно неизвестно, то местом открытия наследства будут считать место нахождения или недвижимого имущества или его основной части (или движимого, если недвижимости нет).

Важно! В то же время подать заявление о наследстве к нотариусу нужно в течение 6 месяцев. Наследник за это время должен обратиться к нотариусу и подать заявление о принятии наследства или отказа от него.

Если наследник в течение этого срока не подаст заявление, то будет считаться, что он не принял его. Но если у лица была уважительная причина, по которой он пропустил срок принятия наследства, то можно обратиться в суд.

Суд должен определить дополнительный срок – от одного до трех месяцев.

К уважительным причинам в частности относятся:

длительная болезнь;

неосведомленность наследника о наличии завещания;

пребывание человека на срочной службе в составе Вооруженных Сил Украины и тому подобное.

Обратите внимание! Если речь идет об оккупированных Россией регионах или территории, где ведутся активные боевые действия, то заявления о принятии наследства и другие заявления по наследству подаются нотариусу независимо от места открытия наследства. Об этом говорится на сайте Судебная власть Украины.

Что еще следует знать о наследстве в Украине?