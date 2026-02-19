Европейская комиссия ответила на обращение общественных организаций "Точка опоры" и "Украинские ЛГБТ+ военные и ветераны за равные права" относительно законопроекта №14394 – проекта нового Гражданского кодекса Украины. Об этом сообщил ресурс "Гендер в деталях".

Что заявили в Еврокомиссии?

Правозащитники заявили о несоответствии документа евроинтеграционным обязательствам Украины. По их оценке, проект сужает возможности правовой защиты для однополых пар, поскольку предусматривает признание "фактического семейного союза" исключительно для разнополых партнеров.

Таким образом, однополые пары могут потерять действующий механизм частичного юридического признания отношений. Кроме того, документ предлагает автоматическую недействительность брака с человеком, который изменил пол, без четкого определения момента такого изменения. Правозащитники отмечают, что это может поставить под сомнение даже браки, заключенные после официального изменения гендерного маркера в документах.

В ответе Еврокомиссии, подготовленном Генеральным директоратом по вопросам расширения и Восточного соседства, отмечается, что в процессе вступления в ЕС правовая база Украины должна соответствовать acquis ЕС и стандартам, закрепленным в Хартии основных прав ЕС.

Обратите внимание! Acquis communautaire – это весь массив правовых и политических наработок Европейского Союза, который включает учредительные договоры, законодательство, нормативные акты, решения судов и международные соглашения ЕС. Соблюдение этого наследия является обязательным для каждого государства-члена.

Речь идет, в частности, об уважении частной и семейной жизни и запрете дискриминации по любому признаку, включая сексуальную ориентацию или гендерную идентичность. Также в документе упоминается решение Европейского суда по правам человека по делу "Маймулахин и Маркив против Украины", согласно которому государство должно обеспечить юридическое признание и защиту однополых пар.

Это обязательство закреплено в рамках переговорного Кластера "Основы", в частности Раздела 23 "Судебная власть и фундаментальные права".

В Еврокомиссии отметили, что будут следить за выполнением этих обязательств и поднимать вопрос влияния нового Гражданского кодекса на права ЛГБТИК+ во время официального диалога с украинской властью.

Представитель ОО "Точка опоры" Олег Максимьяк заявил, что рекодификация Гражданского кодекса должна усиливать принципы равенства и достоинства. По его словам, неучет евроинтеграционных обязательств может усложнить переговорный процесс и перспективу членства Украины в ЕС.

