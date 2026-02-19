Как расторгнуть брак, если один из партнеров не может присутствовать во время процесса?

Административный и судебный порядок позволяют развести пару без присутствия одного из партнеров. Однако от него требуется соответствующее заявление. Об этом говорится в разъяснениях Министерства юстиции.

Пара может обратиться в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. В случае, если у супругов нет детей, основанием для развода может быть только одно заявление. Это законно, когда один из пары признан безвестно отсутствующим или недееспособным.

Если другой партнер по уважительной причине не может подать заявление лично, от его имени это может сделать второй из супругов. Однако заявление следует предварительно заверить у нотариуса. На нем должна обязательно быть отметка о согласии расторгнуть брак без личного присутствия.

Стоит отметить! В таком случае брак обычно прекращается в день регистрации.

Для государственной регистрации развода нужно иметь:

паспорт;

совместное заявление о расторжении брака супругов или заявление одного из супругов и решение суда о признании второго безвестно отсутствующим, недееспособным;

свидетельство о браке (в случае его наличия);

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины или право на освобождение от нее.

Через суд развод происходит по совместному заявлению супругов, имеющих детей. Если один из пары осужден к лишению свободы, то принимается заявление только одной стороны.

Отсутствие посягательств на личные и имущественные права супругов, а также права их детей подтверждается письменным соглашением, поданным вместе с заявлением. В нем отмечается, с кем из родителей будут проживать дети и права того из супругов, кто будет проживать отдельно. Соглашение о размере алиментов на ребенка подлежит нотариальному удостоверению.

Возможно ли развестись через суд по другим причинам?

Специалисты Первого полтавского местного центра по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи отмечают, что рассмотрение судебного дела в отсутствие одного из супругов, который не явился, возможен только в исключительных случаях и по мотивированному постановлению суда.

Если уважительных причин нет, то суд откладывает рассмотрение дела. А если другая сторона не явилась на заседание повторно, то иск остается без рассмотрения, если суд не считает возможным решить дело только по имеющимся материалам.

Кроме того, юристы говорят, что в некоторых случаях на суде может присутствовать законный представитель (юрист), который будет представлять отсутствующую сторону.

Суд выясняет фактические взаимоотношения супругов, причины иска о расторжении брака. Во время решения во внимание принимается наличие малолетних детей, детей-инвалидов и другие обстоятельства жизни супругов. В то же время, если тот из супругов, кто не пришел, не согласен с вынесенным решением, он может подать заявление на пересмотр бракоразводного дела в течение 5 дней от даты получения копии судебного решения.

Что стоит знать о расторжении брака во время войны?