Як розірвати шлюб, якщо один з партнерів не може бути присутнім під час процесу?

Адміністративний та судовий порядок дозволяють розлучити пару без присутності одного з партнерів. Однак від нього потрібна відповідна заява. Про це йдеться в роз'ясненнях Міністерства юстиції.

Пара може звернутися до відділу державної реєстрації актів цивільного стану. У випадку, якщо в подружжя немає дітей, підставою для розлучення може бути лише одна заява. Це законно, коли один з пари визнаний безвісно зниклим чи недієздатним.

Якщо інший партнер через поважну причину не може подати заяву особисто, від його імені це може зробити другий з подружжя. Однак заяву варто попередньо засвідчити в нотаріуса. На ній має обов'язково бути відмітка про згоду розірвати шлюб без особистої присутності.

Варто зазначити! У такому випадку шлюб звично припиняється у день реєстрації.

Для державної реєстрації розлучення потрібно мати:

паспорт;

спільну заяву про розірвання шлюбу подружжя чи заяву одного з подружжя та рішення суду про визнання другого безвісно відсутнім, недієздатним;

та рішення суду про визнання другого безвісно відсутнім, недієздатним; свідоцтво про шлюб (у разі його наявності);

документ, що підтверджує сплату державного мита або право на звільнення від неї.

Через суд розлучення відбувається за спільною заявою подружжя, яке має дітей. Якщо один з пари засуджений до позбавлення волі, то приймається заява лише однієї сторони.

Відсутність посягань на особисті та майнові права подружжя, а також права їхніх дітей підтверджується письмовою угодою, поданою разом із заявою. У ній зазначається, з ким із батьків проживатимуть діти та права того з подружжя, хто проживатиме окремо. Угода щодо розміру аліментів на дитину підлягає нотаріальному посвідченню.

Чи можливо розлучитися через суд за інших причин?

Фахівці Першого полтавського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги зауважують, що розгляд судової справи за відсутності одного з подружжя, який не з’явився, можливий лише у виняткових випадках і за мотивованою постановою суду.

Якщо поважних причин немає, то суд відкладає розгляд справи. А якщо інша сторона не з'явилася на засідання повторно, то позов залишається без розгляду, якщо суд не вважає можливим вирішити справу лише за наявними матеріалами.

Крім того, юристи говорять, що в деяких випадках на суді може бути присутній законний представник (юрист), який представлятиме відсутню сторону.

Суд з’ясовує фактичні взаємини подружжя, причини позову про розірвання шлюбу. Під час рішення до уваги береться наявність малолітніх дітей, дітей-інвалідів та інші обставини життя подружжя. Водночас, якщо той з подружжя, хто не прийшов, не погоджується з винесеним рішенням, він може подати заяву на перегляд шлюборозлучної справи протягом 5 днів від дати отримання копії судового рішення.

Що варто знати про розірвання шлюбу під час війни?