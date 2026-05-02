Чи потрібно повертати подарунки після розлучення?

Про те, як законодавство визначає власність подарунків, пише ресурс "На пенсії".

Редакція видання отримала запит від читачки. ЇЇ донька розлучилась з чоловіком. Через те що у шлюбі були образи та приниження, жінка вирішила лише забрати дитину, розлучитися та піти. Заяви на розподіл майна чи на аліменти для дитини жінка не подавала.

Однак після розлучення до жінки звернулися колишні свекри. Вони попросили повернути те, що купували для невістки. Йдеться про прикраси, техніку та навіть одяг.

Як пояснюють експерти, повертати подарунки, які отримує людина, за законом не потрібно.

Про це свідчить стаття 717 Цивільного кодексу України, яка засвідчує, що після дарування, речі переходять у власність іншої людини. Сімейний кодекс і його стаття 57 підтверджують аналогічне. Там тут зазначається, що подарунки є особистою власністю отримувача. А повертати чи ділити презенти під час розлучення – безпідставна вимога.

Що робити з подарунками у цивільному шлюбі?

Як зазначає адвокатка Катерина Косєй, бувають ситуації, коли повернення подарунків вимагає хтось один із цивільного подружжя. Тобто в незареєстрованому шлюбі.

По закону він не має права вимагати у вас повернути подарунки,

– каже Катерина Касєй.

У своїх соцмережах фахівчиня розповіла, що за українськими законами подарунки стають власністю. Отримувачі презентів не зобов'язані щось повертати.

Хоча важливо також врахувати, що в незареєстрованому шлюбі немає зобов'язань щодо розподілу майна. Однак у такому випадку подарунки тим паче є особистою власністю.

Повернення подарунків може бути актом завершення стосунків або бажанням позбутися негативних спогадів. Водночас зберігання подарунків може нагадувати про хороші моменти минулого. Вибір за вами, але пам'ятайте: ви маєте право залишити те, що було вам подаровано,

– зазначила адвокатка.

Натомість у соцмережах Бухгалтерсько-юридичної компанії "Шатило і Партнери" адвокати розповідають, що бували ситуації, коли чоловіки намагаються повернути подарунки через суд.

Одна із ситуацій – коли розглядали справу про повернення коштів за пластичну операцію, яку чоловік оплачував дружині. Однак за реальним прикладом, рішення Верховного Суду постановлює, що такі подарунки чи вартість операції повернути не можна. Навіть якщо є чеки або документи із зазначеним платником.

Що ще потрібно знати про розлучення та шлюби в Україні?

Під час судового процесу не враховують емоційний стан сторін. А головна умова для шлюбу – добровільна згода. Якщо ж одна зі сторін категорично проти продовження стосунків або має на це певні причини – суд не може змусити цю людину перебувати в стосунках. Навіть якщо подати апеляцію до переднього рішення й акцентувати на почуттях та емоціях – суд не може врахувати ці зауваження та діє в інтересах особи, яка проти шлюбу.

Водночас за новим законопроєктом про зміни в Цивільному кодексі нібито розглядали питання про дозвіл на шлюби з 14 років. Однак у Раді прокоментували, що змін до шлюбного віку не буде. Не передбачається також забороняти розлучення під час вагітності та протягом року після пологів.