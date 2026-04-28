Що відомо про ухвалення законопроєкту №15150?

Верховна рада вже давно намагається оновити Цивільний кодекс, щоб прописати нові норми, якими керуватимуться цивільні, сімейні та деякі міжнародні відносини. За прийняття законопроєкту за основу 28 квітня проголосували 245 народні депутати. Про це повідомляє 24 Канал.

Згідно з законопроєктом планується глибоке оновлення Цивільного кодексу. Автори планують переглянути й змінити дещо в його структурі та змісті.

Приватне право хочуть оновити як цілісний, внутрішньо узгоджений та ефективний акт.

Новий Цивільний кодекс базуватиметься на чинних нормах, Сімейному кодексі України, Законі "Про міжнародне приватне право". Усе це пропишуть у 9 взаємоузгоджених книгах. Проєкт обговорили з усіма фракціями парламенту та розглянули в профільному комітеті. Обговорення ще триватимуть.

Верховна Рада зробила перший крок, ухваливши проєкт за основу. Законопроєкт № 15150 – це результат понад 7 років роботи. Це робота понад 300 найкращих юристів з усіх куточків країни,

– зазначив під час засідання Руслан Стефанчук.

Новою буде книга "Публічність прав цивільних", де законодавці пропишуть норми оприлюднення, реєстрації прав, обтяжень, обмежень, юридичних станів, правочинів та юридичних фактів.

Важливо! Цивільний кодекс України, який діє зараз, ухвалили у 2003 році та з того часу було внесено багато змін до різних статей. Але системного оновлення не було 23 роки, тож документ не був пристосований до сучасних умов, потреб і технологічного розвитку, зокрема права на інтелектуальну цифрову власність.

Що може змінити новий Цивільний кодекс?

Ухвалення нового Цивільного кодексу в майбутньому означатиме, що національний та національних менших звичай внесуть до джерел права. Також планується оновити принцип заборони суперечливої поведінки.

Законодавчо превентивні витрати внесуть у склад збитків. Особисті права будуть розширені, і водночас акцент буде на правах юридичних осіб.

Норми нового кодексу встановлять вичерпність організаційно-правових форм юридичних осіб.

Захищати свої права людина зможе й у випадку загрози їхнього порушення.

Серед позитивних змін може бути оновлення підходу до цивільного права. Цивільний кодекс передбачить юридичний режим спільності майна подружжя, буде закріплено спадкування права на репарації та на цифрові речі.

Люди також зможуть укладати заповіт на розпорядження репродуктивним біологічним матеріалом.

В Апараті Верховної Ради додали, що створення та запровадження нового Цивільного кодексу може покращити регулювання приватного права, але водночас не руйнувати усталених відносин.

Далі законодавці підготують законопроєкт до другого читання, адже 28 квітня депутати зробили лише перший крок до можливого ухвалення законопроєкту. Руслан Стефанчук обіцяє, що процес розробки залишатиметься максимально відкритим.

Чому проєкт критикують?

Профільний комітет Верховної Ради дійшов висновку, що законопроєкт про новий Цивільний кодекс має суттєві недоліки. Автори вибрали невдалий час для реформи. Експерти наголошують, що під час війни змінювати базовий кодекс, який регулює всі цивільні відносини, ризиковано, бо це може створити правову нестабільність.

Йдеться фактично про повністю новий кодекс, тому суди, бізнес і громадяни потребуватимуть часу на адаптацію. На практиці нові норми можуть трактувати по-різному, але робити будь-які висновки щодо дії кодексу ще зарано.

Пропозиція про референдум щодо змін Цивільного кодексу теж не може бути впроваджена, адже воєнний стан забороняє проведення подібних заходів.