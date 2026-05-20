На це звернув увагу експерт громадської ініціативи "Голка" Георгій Могильний.

Чому могли прибрати згадку про Містобудівний кодекс з Антикорстратегії?

За словами Георгія Могильного, відсутність згадки про Містобудівний кодекс може свідчити про спроби повернути до порядку денного скандальний законопроєкт №5655, який раніше називали містобудівною "реформою".

Ми розуміли, що забудовники не зупиняться, бо Володимир Зеленський не підписує скандальну містобудівну "реформу" – проєкт 5655. Коли ми ознайомилися з проєктом Антикорупційної стратегії, над яким працювали зокрема і помічники народної депутатки Олени Шуляк, то зрозуміли, що туди просувають вигідні для забудовників наративи,

– наголосив експерт.

Він зауважив, що під час роботи над проєктом значну кількість зауважень "Голки" врахували. Але тепер на рівні Кабміну прибрали згадку Містобудівного кодексу – а це ключовий документ, який має регулювати правила гри в галузі.

"І якщо він не з’явиться – це шанс для лобістів знову повернутися до містобудівної "реформи", яку не протягнули б без голосів представників заборонених партій", – сказав Могильний.



Голосування за містобудівну "реформу" / Графіка з інструменту "Перезарядити країну тобі під силу"

У матеріалі також зазначається, що представники "Слуги народу" та колишні депутати від забороненої ОПЗЖ вже не вперше підтримують законодавчі ініціативи, які, на думку критиків, можуть негативно вплинути на євроінтеграційний курс України.

Народна депутатка від "Слуги народу" Ганна Бондар, яка бере участь у розробці Містобудівного кодексу, заявила, що уряд може не до кінця усвідомлювати виклики повоєнної відбудови країни.

Окрім несправедливих процедур, прогалин, невідповідностей, незаконних постанов уряду під виглядом експериментальних проєктів, ми маємо усвідомити, що картина світу для українців змінилася. Ми потребуємо наразі більшої включеності в процеси просторового планування і забудови. Як ми зробимо нові міста "без нас"? Якими будуть громадські протести після війни? Хтось може це уявити? Сфера потребує комплексної і системної реформи. І в усякім разі вона станеться. Ніщо не можете зупинити процес, час якого настав,

– зауважила нардепка.

Бондар також наголосила, що відсутність прозорих правил у сфері містобудування може поставити під сумнів інвестиційний процес під час відбудови України.

"Зараз "погано" всім сторонам містобудівного процесу: громадськості, девелоперам, фахівцям і органам місцевого самоврядування, видається, що "добре" тільки уряду, і це викликає у мене щирий подив. Усі галузеві фахівці та громадськість працювали 3 роки та виклали консолідовану позицію та запропонували комплексні рішення в Концепції кодексу", – сказала парламентарка.

Що відомо про містобудівну реформу?

У громадській ініціативі "Голка" нагадали, що наприкінці 2022 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №5655, авторкою якого є голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк. За документ проголосували 228 народних депутатів, зокрема представники колишньої ОПЗЖ. Водночас стенограми обговорення законопроєкту на комітеті так і не були оприлюднені.

Того ж дня петиція із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт набрала необхідну кількість голосів. Пізніше глава держави заявив, що рішення не підписувати документ було його особистою позицією. Законопроєкт також критикували у Європарламенті та Єврокомісії.

У грудні 2023 року видання "Дзеркало тижня" повідомляло, що Міністерство відновлення намагалося провести через уряд постанову, яку називали клоном містобудівної "реформи". Після суспільного розголосу цей процес вдалося зупинити, а міністерство оголосило про збір пропозицій та зауважень. Водночас на офіційному сайті було вказано неправильну електронну адресу для звернень.

Також наприкінці березня телеканал "Еспресо" повідомив про спробу за гроші прибрати матеріал "Голки" щодо містобудівної реформи, у якому згадувалися віцепрем’єр Олександр Кубраков та народна депутатка Олена Шуляк. Раніше про прояви цензури навколо цієї теми повідомляли й в "Урядовому кур’єрі".

Крім того, Інститут громадянського суспільства заявляв, що донори припинили фінансування одного з проєктів організації через неформальний тиск з боку Міністерства інфраструктури.

Раніше співзасновниця і лідерка громадської ініціативи "Голка" Ірина Федорів пояснювала в етері 24 Каналу, пояснювала ризики навколо законопроєкту №5655 та проєкт-клон Кабміну.