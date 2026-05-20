Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України з посиланням на російські документи.

Дивіться також Буданов відреагував на провал російських планів на Степногірськ

Про що попереджає СЗР?

За даними розвідки, адміністрація президента Росії Володимира Путіна доручила спецслужбам, МЗС і підконтрольним ЗМІ активізувати інформаційну кампанію, спрямовану на дестабілізацію ситуації в Україні та послаблення міжнародної підтримки Києва.

Одним із головним напрямів цієї кампанії називають дискредитацію мобілізації та українського військового керівництва, яке відповідає за комплектування ЗСУ. У Москві вважають це питання особливо важливим на тлі значних втрат російської армії на фронті.

Читайте більше перевірених новин Додайте 24 Канал у вибрані джерела в Google

Додати

Другим завданням, згідно з оприлюдненою інформацією, називають інформаційні атаки проти українського президента Володимира Зеленського, членів його команди та родини.

Також окрему увагу у Кремлі планують приділити подальшому розкручуванню медійного скандалу навколо керівник Офісу президента Андрія Єрмака та інтерв'ю колишньої прессекретарки президента Юлії Мендель.

У Росії вважають, що ця тема має потенціал для інформаційного впливу, але останнім часом відійшла на другий план через інші міжнародні події, зокрема ситуацію навколо Ірану.

Ба більше, Росія планує поширювати фейкові документи, нібито створені українськими державними органами для резонансу у суспільстві. Також пропагандисти мають створити спеціальні образи для дискредитації.

Крім того, до інформаційної кампанії можуть намагатися залучити колишніх українських чиновників, політиків та експертів. Повідомляють, що перші ознаки реалізації цього плану вже фіксують як в Україні, так і за кордоном.

Також є інформація про те, що для поширення потрібних Кремлю наративів у західному інформаційному просторі планують залучити понад 15 ЗМІ, зокрема L'Antidiplomatico, Magyar Nemzet, Prvni Zpravy, CZ24news та інші.

Водночас у розвідці наголошують, що такий перелік видань ще не є остаточним і найближчим часом може бути розширений після необхідного затвердження в адміністрації російського диктатора Володимира Путіна.

Здобуті Службою зовнішньої розвідки матеріали свідчать, що Росія планує лише нарощувати кампанію, розширювати деструктивні наративи й масштабувати аудиторію і географію поширення,

– резюмували у СЗР.

До речі. Президент України Володимир Зеленський також раніше з посиланням на дані української розвідки попереджав, що Росія готує нові ракетно-дронові удари так званих "центрах ухвалення рішень" в Україні.

Яку пропаганду просуває Росія?

Щоб дискредитувати Україну серед міжнародної спільноти та дестабілізувати ситуацію у країнах Балтії, Москва нещодавно заявила про те, що нібито Київ найближчим часом готує атаки безпілотниками проти Росії з території Латвії.

Незадовго після цього російська служба зовнішньої розвідки пригрозила Латвії ударами по центрах ухвалення рішень через нібито сприяння українським дроновим ударам. Країна своєю чергою заперечує цю інформацію.

До слова, керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін повідомляв, що російський президент Володимир Путін має обмежені варіанти дій на війні в Україні через нездатність його армії досягти відчутних результатів на фронті.