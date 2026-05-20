За результатами зустрічі Зеленський озвучи, що є 5 російських сценаріїв розширення війни через північ України. Про це йдеться на офіційному каналі президента України.

Що сказав Зеленський?

На Ставці детально проаналізували наявні дані в наших розвідок про російське планування наступальних операцій на Чернігівсько-Київському напрямку.

По кожному можливому варіанту дій ворога готуємо відповіді, якщо росіяни дійсно наважаться розширити свою агресію. Наші сили на напрямку будуть збільшені,

– зазначив президент.

Україна переглядає і можливості нашої зовнішньої активності. Зеленський доручив МЗС України підготувати додаткові заходи дипломатичного впливу щодо Білорусі, яка може бути використана Росією для такого розширення війни. Відповідні непублічні завдання є і для українських розвідувальних служб.

Україна обов'язково захистить себе, і зараз наше завдання – посилити нашу державу так, щоб жоден із п'яти російських сценаріїв розширення війни через північ України не спрацював,

– наголосив президент.

Нагадаємо, що Росія та Білорусь розпочали військові навчання з "підготовки та застосування ядерних сил в умовах загрози агресії" з 19 по 21 травня. Для спільних ядерних навчань у Білорусі одночасно закрили доступ до 19 лісів, що межують з Україною, Польщею та Литвою. Політолог Валерій Димов у коментарі 24 Каналу назвав це елементами психологічного тиску і залякування.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу наголосив, що загрозу з білоруської сторони ігнорувати не можна, але треба зважати на реальні можливості Росії та Білорусі.

І як пояснював Павло Нарожний, для наступу на Київ чи Чернігів для Білорусі треба серйозне угруповання – понад 50 тисяч осіб. Про його формування Україна одразу дізнається завдяки величезній кількості засобів розвідки. До того ж північний напрямок дуже добре укріплений.