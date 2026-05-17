Відповідну заяву вона зробила 16 травня під час конференції з безпеки в Таллінні. Деталі передає Politico.

Що сказала Мая Санду про плани Путіна щодо Придністров'я?

Вона переконана: Росія використовує роздачу паспортів як інструмент для мобілізації більшої кількості людей в окупаційну армію.

Імовірно, їм потрібно більше людей, щоб відправити їх на війну в Україну,

– сказала вона.

Президентка додала: імовірно, Путін буде погрожувати Молдові – буцімто Кишинів роздає свої паспорти. Та на це були причини.

"З початку війни в Україні більшість людей з регіону отримали молдовське громадянство, бо почувалися безпечніше, маючи громадянство Республіки Молдова, а не громадянство Росії", – пояснила Санду.

Зеленський теж переконаний, що Росія шукає нових солдатів

Відповідну заяву він зробив 16 травня. Україна подумає, як відповісти – разом із Молдовою. Оскільки Путін явно хоче захопити не тільки Донеччину.

З якими областями України межує Придністров'я?

Це Одеська та Вінницька області.

Стосовно Вінниччини заступник глави Офісу Президента Павло Паліса 8 квітня заявив: у росіян з'явилися плани створити буферну зону з боку Придністров'я.



Показуємо Придністров'я, Молдову та Україну на карті / Фото Depositphotos

Зверніть увагу! 4 травня Оперативне командування "Захід" заявило: прагнуть суттєво посилити оборонні спроможності південно-західного кордону України. У планах – побудувати ешелоновану систему захисту, яка б дозволила оперативно реагувати на будь-які провокації чи явні прояви агресивних дій з боку самопроголошеного невизнаного сателіта Росії. Командувач угруповання військ "Захід" Володимир Шведюк обговорив із командирами стан бойової готовності, забезпечення, а також розвиток інженерних укріплень і дорожньої інфраструктури.

Чи є загроза для Одещини з Придністров'я зараз?

Олександр Мусієнко, військовослужбовець Сил ТРО ЗСУ, 16 травня розповів Радіо NV, що роздати паспорти ще замало. Важливо те, що росіяни робитимуть далі, адже їхній невизнаний анклав відрізаний від постачань, там немає кордону з Росією. Та і місцеві не горять бажанням воювати з Молдовою чи Україною.

Щоб вести якісь дії, потрібно мати відповідні ресурси, а їх треба якимось чином завозити. Щоб вести масштабні дії, потрібна постійна підтримка логістична. Там цього немає. До можливих якихось терактів, провокацій Україна готова. У нас постійно ведеться моніторинг активності,

– пояснив Мусієнко.

Він наголосив, що путінський указ розрахований радше на психологічний ефект. За браком достатніх військових ресурсів і можливостей Росія все одно символічно маркує цю територію своєю та натякає: від ідеї прокласти сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я не відмовилися. І Путін ніби сигналізує, що має плани воювати за південь України, щоб відрізати Україну від Чорного моря.

Нагадаємо, 22 квітня 2022 року в російському міноборони заявили: хочуть "встановити повний контроль над Донбасом та Південною Україною". Тобто над Херсонською, Одеською, Миколаївською, Запорізькою областями та навіть Дніпропетровщиною. Окупанти вбачали в цьому можливість дістати "ще один вихід" у Придністров'я – мовляв, там утискають російськомовних.