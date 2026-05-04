Про це повідомляє Оперативне командування "Захід".

Що відбувається на кордоні з Придністров'ям?

Командувач угруповання військ "Захід" Володимир Шведюк здійснив робочу поїздку до підрозділів Сил оборони, де обговорив із командирами стан бойової готовності, забезпечення, а також розвиток інженерних укріплень і дорожньої інфраструктури.

У командуванні підкреслили, що одним із пріоритетів є безпека проведення польових робіт у прикордонних районах з урахуванням наявних оборонних рубежів і мінно-інженерних загороджень.

Одним з головних питань залишається суттєве посилення оборонних спроможностей нашого південно-західного кордону. Формування належних умов для поліпшення маневреності та логістичного забезпечення військ. Це дозволить побудувати ешелоновану систему захисту, яка дозволить оперативно реагувати на будь-які провокації чи явні прояви агресивних дій збоку самопроголошеного невизнаного сателіта Росії,

– йдеться в повідомленні.

Окрему увагу також приділили взаємодії військових та цивільних органів управління: зазначається, що військовослужбовці на цьому напрямку активно взаємодіють з місцевими громадами та фермерськими господарствами.

Як стверджує командування, контроль за мінними полями та безпековими заходами дозволяє проводити сезонні роботи без загроз.

Українські військові посилюють оборону / Фото: ОК "Захід"

Ще одним важливим фактором стало вдосконалення системи національного спротиву в регіоні та стану медичної інфраструктури.

Під час робочої поїздки командувач угруповання військ "Захід" зустрівся з представниками медичних установ регіону для перевірки готовності закладів охорони здоров'я до надання допомоги військовим і обговорив шляхи покращення.

Посилення оборонних рубежів прикордоння – це, насамперед, комплексна відповідь на потенційні ризики та спроможність швидко реагувати за будь-якої загрози,

– підкреслили військові.

Нагадаємо, раніше, на початку квітня, заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса заявив про появу у Росії нових задумів, яких раніше не було. За його словами, серед них фігурує ідея формування буферної зони з боку невизнаного Придністров'я, зокрема у напрямку Вінницької області.

Довідка. Придністровська Молдавська Республіка (ПМР або ж Придністров'я) – це самопроголошений невизнаний регіон на території Молдови, розташований уздовж лівого берега Дністра. На північному сході регіон межує з Україною (Одеська та Вінницька області), а на південному заході – з рештою території Молдови. Так звану "незалежність" ПМР проголосили 25 серпня 1991 року, однак її не визнала жодна держава світу, навіть Росія. Після цього між сепаратистами за підтримки російських військових і молдовськими силами відбувся короткотривалий збройний конфлікт, який завершився фактичним закріпленням контролю сепаратистів за участі російської армії. Відтоді регіон існує як де-факто окрема територія з власними органами влади, не підконтрольна Кишиневу.

Водночас Володимир Зеленський вважає, що в планах ворога немає нічого нового – росіяни вже давно прагнуть створити буферну зону вздовж усього кордону. Однак, за словами президента, конкретно на Вінниччині це навряд чи станеться: наразі основні зусилля російські війська зосереджують на сході України, зокрема на Покровському напрямку.

Як Молдова реагує на російські війська?

У квітні стало відомо, що влада Молдови оголосила керівництво російського військового контингенту в Придністров’ї небажаними особами та обмежила їхнє пересування.

За даними ЗМІ, до списку потрапили кілька російських офіцерів, зокрема командувач Дмитро Зеленков, його заступники Дмитро Опалєв, Сергій Машенко та Сергій Ширшов, начальник штабу Марат Ярулін, а також Олексій Богомолов.

Повідомляється, що для легалізації свого перебування вони мають прибути на територію, підконтрольну уряду Молдови. В іншому разі їм буде заборонено залишати Придністров’я, а при спробі виїзду через офіційні пункти пропуску чи аеропорт Кишинева їм може загрожувати затримання та подальша депортація.