Об этом сообщает Оперативное командование "Запад".

Что происходит на границе с Приднестровьем?

Командующий группировки войск "Запад" Владимир Шведюк совершил рабочую поездку в подразделения Сил обороны, где обсудил с командирами состояние боевой готовности, обеспечения, а также развитие инженерных укреплений и дорожной инфраструктуры.

В командовании подчеркнули, что одним из приоритетов является безопасность проведения полевых работ в приграничных районах с учетом имеющихся оборонительных рубежей и минно-инженерных заграждений.

Одним из главных вопросов остается существенное усиление оборонительных возможностей нашей юго-западной границы. Формирование надлежащих условий для улучшения маневренности и логистического обеспечения войск. Это позволит построить эшелонированную систему защиты, которая позволит оперативно реагировать на любые провокации или явные проявления агрессивных действий со стороны самопровозглашенного непризнанного сателлита России,

– говорится в сообщении.

Отдельное внимание также уделили взаимодействию военных и гражданских органов управления: отмечается, что военнослужащие на этом направлении активно взаимодействуют с местными общинами и фермерскими хозяйствами.

Как утверждает командование, контроль за минными полями и мерами безопасности позволяет проводить сезонные работы без угроз.

Украинские военные усиливают оборону / Фото: ОК "Запад"

Еще одним важным фактором стало совершенствование системы национального сопротивления в регионе и состояния медицинской инфраструктуры.

Во время рабочей поездки командующий группировки войск "Запад" встретился с представителями медицинских учреждений региона для проверки готовности учреждений здравоохранения к оказанию помощи военным и обсудил пути улучшения.

Усиление оборонительных рубежей приграничья – это, прежде всего, комплексный ответ на потенциальные риски и способность быстро реагировать при любой угрозе,

– подчеркнули военные.

Напомним, ранее, в начале апреля, заместитель руководителя Офиса Президента Павел Палиса заявил о появлении у России новых замыслов, которых раньше не было. По его словам, среди них фигурирует идея формирования буферной зоны со стороны непризнанного Приднестровья, в частности в направлении Винницкой области.

Справка. Приднестровская Молдавская Республика (ПМР или Приднестровье) – это самопровозглашенный непризнанный регион на территории Молдовы, расположен вдоль левого берега Днестра. На северо-востоке регион граничит с Украиной (Одесская и Винницкая области), а на юго-западе – с остальной территорией Молдовы. Так называемую "независимость" ПМР провозгласили 25 августа 1991 года, однако ее не признало ни одно государство мира, даже Россия. После этого между сепаратистами при поддержке российских военных и молдавскими силами состоялся кратковременный вооруженный конфликт, который завершился фактическим закреплением контроля сепаратистов при участии российской армии. С тех пор регион существует как де-факто отдельная территория с собственными органами власти, не подконтрольная Кишиневу.

В то же время Владимир Зеленский считает, что в планах врага нет ничего нового – россияне уже давно стремятся создать буферную зону вдоль всей границы. Однако, по словам президента, конкретно в Винницкой области это вряд ли произойдет: сейчас основные усилия российские войска сосредотачивают на востоке Украины, в частности на Покровском направлении.

Как Молдова реагирует на российские войска?

В апреле стало известно, что власти Молдовы объявили руководство российского военного контингента в Приднестровье нежелательными лицами и ограничили их передвижение.

По данным СМИ, в список попали несколько российских офицеров, в частности командующий Дмитрий Зеленков, его заместители Дмитрий Опалев, Сергей Машенко и Сергей Ширшов, начальник штаба Марат Ярулин, а также Алексей Богомолов.

Сообщается, что для легализации своего пребывания они должны прибыть на территорию, подконтрольную правительству Молдовы. В противном случае им будет запрещено покидать Приднестровье, а при попытке выезда через официальные пункты пропуска или аэропорт Кишинева им может грозить задержание и последующая депортация.