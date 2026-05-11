Фейкові провідники, тіньові схеми і небезпечні переходи – усе це лише початок. Бо там, за загороджувальним парканом, здолати який здається порятунком, на них чекає інша реальність – анклав, що перебуває під повним контролем Росії, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Молдова починає розбиратися з Придністров'ям

Молдова готується відновити контроль над Придністров'ям. Вперше за понад 20 років Кишинів заговорив про повернення своїх територій. Бачення того, як саме планується відновити територіальну цілісність Молдови уряд країни представив Брюсселю. У документі наголосили: процес має базуватися на дотриманні суверенітету Молдови в межах кордонів станом на 23 червня 1990 року.

Головний інструмент возз'єднання – економічний тиск. Молдова планує ставити так звану владу регіону в такі рамки, що тій доведеться виконувати вимоги Кишинева.

А що спонукало Молдову знову заговорити про "кордони"? Не те щоб Кишинів дуже хотів роз’ятрити старі рани, однак довелося. І винна в цьому європейська інтеграція. ЄС почав вимагати від Кишинева стратегію щодо Придністров'я. Адже приймати країни із невирішеними територіальними суперечками європейці не дуже то й хочуть.

Що фіксують українські прикордонники біля невизнаного Придністров'я?

Втім, доки тектонічні плити реінтеграції зрушать, цей регіон зберігатиме потенційні ризики для безпеки України. У Придністров'ї досі присутній російський військовий контингент, а сам регіон розглядається як інструмент впливу Москви на Молдову та Україну.

Але ця інформація аж ніяк не зупиняє тих, хто намагається незаконно перетнути кордон з ніким невизнаною країною. Тутешні прикордонники розповідають – під час розмов із затриманими ті не приховують: що відбувається по той бік – не знають.

Вони думають, що біжать в Молдову і так далі. Ти ставиш їм питання, а вони не орієнтуються. Ти починаєш їм пояснювати, що вони біжать в Придністров’я. Це російський сегмент, там сидять так російські спецслужби, які здобувають від вас інформацію, яка потім катастрофічними наслідками впливають на Україну. Ви самі не розумієте, що ви їм можете розказати і як надалі все може скластись,

– зазначив оперативний співробітник ДПСУ.

Організатори схем перетину кордону переважно перебувають за межами України. Оперативний співробітник вважає, що таких близько 70%. Вони очікують повну передоплату: від 5 – до 25 тисячі доларів. Тоді людина отримує вказівки, коли зібрати речі та бути готовим до виїзду. Фактично чоловіки платять гроші абсолютно невідомим людям.

Після передоплати організатори та пособники налагоджують логістику, забирають людину з тилових районів та доставляють в прикордоння. Здебільшого на автомобілі. Надалі від організаторів надходять вказівки щодо подальшого перетину. Переважно людей привозять за 3 – 8 кілометрів від кордону. Вони пішки прямують до держкордону,

– розповів оперативний співробітник ДПСУ.

Що відбувається із затриманими порушниками кордону?

У більшості випадків прикордонники затримують порушників ще на підступах до кордону. Вони вилучають документи, телефони. Зазвичай там у телеграмі вказані карти, які ведуться кураторами. Вони дають точки GPS, куди потрібно прибути.

За словами оперативного співробітника ДПСУ, близько 60% людей не розуміють, куди вони йдуть. Організатори кажуть, що людей посадять в автомобіль та висадять в Молдові. Люди платять тисячі доларів. Їх привозять в прикордоння, пересаджують в інші машини; садять в квартири та готелі. Усі інформацію передають через телефон.

У схему залучають чимало людей. Йдеться як про організаторів та співорганізаторів, які безпосередньо займаються пошуком людей, пошуком водіїв, так і про інших помічників, які шукають місця пересидки в прикордонні чи тилових районах. Вони знаходять пособників серед водіїв, адміністраторів готелів та інших людей, які живуть в прикордонні.

Держприкордонслужба створила міжнародні групи разом з молдовськими прикордонниками, які вишукують порушників на території України та Молдові. Вони також зацікавлені, аби не було порушень з боку держкордону нашої держави.

Наразі кількість спроб незаконно перетнути кордон дедалі зменшується. До прикладу, минулого року на цій ділянці виявили близько 500 людей, які намагалися перетнути кордон. Станом на 2026 рік таких спроб вже менше. Охорона кордону стала ефективнішою.

Кількість людей трошки зменшилася, але дуже зріс ціновий показник за спробу незаконного перетину. Минулого року це було 5 – 7 тисяч доларів. Зараз кажуть, що заплатили 20 тисяч доларів. Група з 4 людей. І кожен каже про 20 тисяч. Я питався: "А ви взагалі знаєте, кому гроші скидаєте?". Вони кажуть, що не мають іншого виходу,

– розповів оперативний співробітник ДПСУ.

Чи є військова загроза з боку Придністров'я?

Нещодавно заступник керівника Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса розповів про плани Росії щодо невизнаної республіки. Виявляється, росіяни мріють про так звану буферну зону вздовж кордону між Придністров'ям та Вінниччиною. Це приблизно 50 кілометрів, більшість з яких – проходить по Дністру.

Поповнювати свій військовий арсенал так звана ПМР у росіян немає змоги, а кількість російських військових з 2022 року значно зменшилась. Про те, що ситуація на кордоні наразі спокійна кажуть і прикордонники.

На цей час прикордонними нарядами не фіксується збільшення нарядів зі сторони Придністров’я, ніяких провокаційних кроків. Тобто служба як неслася з їх боку, так і несеться,

– зауважив оперативний співробітник ДПСУ.

Попри це невизнаний статус Придністров’я й надалі зберігає в собі небезпеку, як для Києва, так і для Кишинева. Сподіватися на спокій у регіоні можна буде лише після відновлення територіальної цілісності Молдови. І поки дипломати шукають рішення, Україна й надалі тримає свої кордони. Зі зброєю в руках.