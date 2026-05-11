Фейковые проводники, теневые схемы и опасные переходы – все это только начало. Потому что там, за заградительным забором, преодолеть который кажется спасением, их ждет другая реальность – анклав, находящийся под полным контролем России, рассказывает 24 Канал в рамках программы "Кордон.UA".

Молдова начинает разбираться с Приднестровьем

Молдова готовится восстановить контроль над Приднестровьем. Впервые за более чем 20 лет Кишинев заговорил о возвращении своих территорий. Видение того, как именно планируется восстановить территориальную целостность Молдовы правительство страны представило Брюсселю. В документе подчеркнули: процесс должен базироваться на соблюдении суверенитета Молдовы в пределах границ по состоянию на 23 июня 1990 года.

Главный инструмент воссоединения – экономическое давление. Молдова планирует ставить так называемую власть региона в такие рамки, что той придется выполнять требования Кишинева.

А что побудило Молдову снова заговорить о "границах"? Не то чтобы Кишинев очень хотел разбередить старые раны, однако пришлось. И виновата в этом европейская интеграция. ЕС начал требовать от Кишинева стратегию в отношении Приднестровья. Ведь принимать страны с нерешенными территориальными спорами европейцы не очень то и хотят.

Что фиксируют украинские пограничники возле непризнанного Приднестровья?

Впрочем, пока тектонические плиты реинтеграции сдвинутся, этот регион будет сохранять потенциальные риски для безопасности Украины. В Приднестровье до сих пор присутствует российский военный контингент, а сам регион рассматривается как инструмент влияния Москвы на Молдову и Украину.

Но эта информация отнюдь не останавливает тех, кто пытается незаконно пересечь границу с никем непризнанной страной. Здешние пограничники рассказывают – во время разговоров с задержанными те не скрывают: что происходит по ту сторону – не знают.

Они думают, что бегут в Молдову и так далее. Ты задаешь им вопросы, а они не ориентируются. Ты начинаешь им объяснять, что они бегут в Приднестровье. Это российский сегмент, там сидят так российские спецслужбы, которые добывают от вас информацию, которая потом катастрофическими последствиями влияют на Украину. Вы сами не понимаете, что вы им можете рассказать и как в дальнейшем все может сложиться,

– отметил оперативный сотрудник ГПСУ.

Организаторы схем пересечения границы преимущественно находятся за пределами Украины. Оперативный сотрудник считает, что таких около 70%. Они ожидают полную предоплату: от 5 – до 25 тысяч долларов. Тогда человек получает указания, когда собрать вещи и быть готовым к выезду. Фактически мужчины платят деньги совершенно неизвестным людям.

После предоплаты организаторы и пособники налаживают логистику, забирают человека из тыловых районов и доставляют в приграничье. В основном на автомобиле. В дальнейшем от организаторов поступают указания относительно дальнейшего пересечения. Преимущественно людей привозят за 3 – 8 километров от границы. Они пешком направляются к госгранице,

– рассказал оперативный сотрудник ГПСУ.

Что происходит с задержанными нарушителями границы?

В большинстве случаев пограничники задерживают нарушителей еще на подступах к границе. Они изымают документы, телефоны. Обычно там в телеграмме указаны карты, которые ведутся кураторами. Они дают точки GPS, куда нужно прибыть.

По словам оперативного сотрудника ГПСУ, около 60% людей не понимают, куда они идут. Организаторы говорят, что людей посадят в автомобиль и высадят в Молдове. Люди платят тысячи долларов. Их привозят в приграничье, пересаживают в другие машины; сажают в квартиры и гостиницы. Все информацию передают через телефон.

В схему привлекают немало людей. Речь идет как об организаторах и соорганизаторов, которые непосредственно занимаются поиском людей, поиском водителей, так и о других помощников, которые ищут места пересидки в пограничные или тыловых районах. Они находят пособников среди водителей, администраторов гостиниц и других людей, которые живут в приграничье.

Госпогранслужба создала международные группы вместе с молдавскими пограничниками, которые выискивают нарушителей на территории Украины и Молдовы. Они также заинтересованы, чтобы не было нарушений со стороны госграницы нашего государства.

Сейчас количество попыток незаконно пересечь границу все уменьшается. К примеру, прошлого года на этом участке обнаружили около 500 человек, которые пытались пересечь границу. По состоянию на 2026 год таких попыток уже меньше. Охрана границы стала более эффективной.

Количество людей немножко уменьшилось, но очень вырос ценовой показатель за попытку незаконного пересечения. В прошлом году это было 5 – 7 тысяч долларов. Сейчас говорят, что заплатили 20 тысяч долларов. Группа из 4 человек. И каждый говорит о 20 тысячах. Я спрашивал: "А вы вообще знаете, кому деньги сбрасываете?". Они говорят, что не имеют другого выхода,

– рассказал оперативный сотрудник ГПСУ.

Есть ли военная угроза со стороны Приднестровья?

Недавно заместитель руководителя Офиса президента, бригадный генерал Павел Палиса рассказал о планах России в отношении непризнанной республики. Оказывается, россияне мечтают о так называемой буферной зоне вдоль границы между Приднестровьем и Винницкой областью. Это примерно 50 километров, большинство из которых – проходит по Днестру.

Пополнять свой военный арсенал так называемая ПМР у россиян нет возможности, а количество российских военных с 2022 года значительно уменьшилось. О том, что ситуация на границе пока спокойная говорят и пограничники.

В настоящее время пограничными нарядами не фиксируется увеличение нарядов со стороны Приднестровья, никаких провокационных шагов. То есть служба как неслась с их стороны, так и несется,

– отметил оперативный сотрудник ГПСУ.

Несмотря на это непризнанный статус Приднестровья и в дальнейшем сохраняет в себе опасность, как для Киева, так и для Кишинева. Надеяться на спокойствие в регионе можно будет только после восстановления территориальной целостности Молдовы. И пока дипломаты ищут решение, Украина и в дальнейшем держит свои границы. С оружием в руках.