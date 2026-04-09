Цікаво, що в операційних тут звучить музика. Для лікарів це спосіб зосередитися і втримати емоційний баланс у надскладних умовах. Як саме це допомагає рятувати життя, розповідає 24 Канал в межах програми "Кордон.UA".

Як проходять операції під музику?

Анестезіолог Сергій Прудніков розповів, що перед кожною операцією ретельно підбирає музику. Цю традицію він започаткував ще у 2007 році, і вона одразу сподобалась колегам. Усе починалося зі старенького особистого програвача. Зараз пісні лунають через сучасну колонку.

Тут звучить блюз, джаз чи навіть рок залежно від настрою. За словами лікаря, обирають музику, яка подобається всім, але вона має бути якісна. Також усе залежить від самої операції. Наприклад, якщо процес складний та тривалий, то музика має бути динамічна.

Якщо тривала операція, іноді буває, що просять бадьору музику, легкий рок поставити. У нас є види анастезій, коли свідомість хворого залишається. Це не загальна анестезія, а провідникова, коли ми спілкуємось з пацієнтом. І майже усім подобається. Не було такого, щоб сказали вимкнути музику чи що вона не подобається,

– сказав лікар.

Начальник відділення анестезіології поділився, що найважче у роботі військового лікаря – це перша ротація. У нього вона припала на контрнаступ у Херсоні. Він пригадав, що було дуже складно. Тому що робота була переважно нічна. Тоді було дуже багато хворих. Потрібно було правильно розподіляти, щоб усім надати допомогу.

За понад 20 років у медицині анестезіолог переконався, що рятують не поодинці – рятують разом. Замало бути професійним лікарем, мати досвід і витримку. Найголовніше – це команда, де кожен робить свою справу, підставляє плече і працює на спільний результат.

Робота лікарів в умовах війни: головне