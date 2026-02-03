Про це повідомило Перше медичне об'єднання Львова.

Як лікарі врятували чоловіка?

Лікарі розповіли, що раніше Ігор Коверко не мав серйозних проблем зі здоров'ям, однак ситуація змінилася після початку повномасштабної війни.

Обидва сини пана Ігоря – у війську, і кожен день очікування звістки з фронту давався йому нелегко,

– йдеться в дописі.

Одного разу молодший син тривалий час не виходив на зв'язок, перебуваючи в умовах напівоточення. Коли він зрештою зателефонував, родині здалося, що найгірше вже позаду. Та вже за два дні в батька стався інфаркт – це було 24 лютого 2025 року.

Подальше обстеження показало, що серце пацієнта функціонує лише на 20%, і єдиним рішенням була трансплантація.

17 січня кардіохірурги провели трансплантацію / Фото: Перше медичне об'єднання Львова

Влітку чоловіка внесли до листа очікування на донорський орган. За словами медиків, необхідність пересадки пан Ігор сприйняв спокійно.

Донор з'явився за пів року очікування, і 17 січня кардіохірурги Центру трансплантології замінили зношене серце пана Ігоря новим,

– розповіли в Першому медичному об'єднанні.

Наразі Ігор Коверко почувається добре, а пересаджене серце працює стабільно. Чоловік також дякує родині донора та лікарям за порятунок.

