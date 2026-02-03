Об этом сообщило Первое медицинское объединение Львова.
Читайте также Медики совершили чудо: после месяца в коме пришла в себя девочка, которую сбила судья в Харькове
Как врачи спасли мужчину?
Врачи рассказали, что ранее Игорь Коверко не имел серьезных проблем со здоровьем, однако ситуация изменилась после начала полномасштабной войны.
Оба сына господина Игоря – в армии, и каждый день ожидания известия с фронта давался ему нелегко,
– говорится в заметке.
Однажды младший сын долгое время не выходил на связь, находясь в условиях полуокружения. Когда он наконец позвонил, семье показалось, что худшее уже позади. Но уже через два дня у отца случился инфаркт – это было 24 февраля 2025 года.
Дальнейшее обследование показало, что сердце пациента функционирует лишь на 20%, и единственным решением была трансплантация.
17 января кардиохирурги провели трансплантацию / Фото: Первое медицинское объединение Львова
Летом мужчину внесли в лист ожидания на донорский орган. По словам медиков, необходимость пересадки господин Игорь воспринял спокойно.
Донор появился через полгода ожидания, и 17 января кардиохирурги Центра трансплантологии заменили изношенное сердце господина Игоря новым,
– рассказали в Первом медицинском объединении.
Сейчас Игорь Коверко чувствует себя хорошо, а пересаженное сердце работает стабильно. Мужчина также благодарит семью донора и врачей за спасение.
Врачи спасли 16-летнюю Еву, которая пережила десяток операций
16-летняя Ева попала в больницу с тяжелыми травмами. Ее дом Россия разрушила во время атаки по Тернополю 19 ноября. С тех пор Ева перенесла более 10 сложных операций.
Медики проводили вмешательства так, чтобы сохранить жизнь ребенка и его конечности. Теперь Еву ждет еще одно важное лечение – врачи проведут реконструкцию ее руки.
Сестренка Евы Адриана после ракетного удара по Тернополю тоже попала в больницу, но врачи не успели ей помочь. Мама девушек Елена Унольт погибла на месте.