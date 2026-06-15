На данный момент официальной информации о типе воздушных судов, их количестве и направлении движения нет. 24 Канал следит за развитием ситуации.

Смотрите также: Россия снова терроризирует Украину дронами, в Киевской области объявлена тревога: где сейчас летают БПЛА

Что известно о взлете российских "Тушек"?

На начало суток 15 июня мониторы фиксируют взлет как минимум 4 борта Ту-95МС с "Оленьи", их может впоследствии стать больше. Также пишут и о Ту-160 в воздухе. Если вылет боевой, пуски крылатых ракет могут состояться в промежутке с 1 до 3 часу ночи.

Мониторинговые каналы также отмечают, что враг может готовить очередную комбинированную атаку с применением различных типов вооружения. В частности, речь идет об использовании крылатых ракет и ударных беспилотников, которые Россия регулярно запускает по украинским городам и населенным пунктам.

В ряде областей уже фиксируется движение вражеских дронов-камикадзе. Силы Противовоздушной обороны, мобильные огневые группы и авиация Сил обороны продолжают боевую работу по уничтожению воздушных целей.

Стоит отметить, что во время предыдущих массированных атак Россия часто сочетала применение беспилотников со стратегической авиацией, пытаясь перегрузить украинскую систему ПВО. Именно поэтому активность ракетоносцев традиционно рассматривается как один из ключевых индикаторов возможной масштабной воздушной атаки.

Сейчас украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и немедленно направляться в укрытия в случае объявления опасности. Особенно это касается регионов, где уже зафиксировано движение вражеских беспилотников или существует угроза применения ракетного вооружения.

Важно! Следить за развитием событий во время атак врага и читать оперативную информацию о тревогах, взрывах и других важных сообщениях можно в телеграм-канале 24 Канала.

Путин угрожал усилить атаки на Украину: что известно?

Владимир Путин заявил о намерении усилить удары по украинской инфраструктуре и наращивать атаки в рамках войны против Украины. По словам главы Кремля, Россия рассматривает новые удары как ответ на атаки по российской территории и объектам.

Путин утверждает, что Москва намерена и в дальнейшем увеличивать интенсивность ударов по инфраструктуре Украины. В то же время в Кремле открыто признают, что одной из целей таких атак является нанесение экономического ущерба Украине. Путин также выразил убеждение, что России якобы удастся противостоять попыткам ослабить ее экономику и повлиять на общественные настроения.

Украинские власти неоднократно подчеркивали, что Силы обороны наносят удары преимущественно по военным объектам, аэродромам, складам боеприпасов и предприятиям российского военно-промышленного комплекса. В то же время Россия регулярно атакует гражданскую инфраструктуру, жилые дома, больницы, учебные заведения и объекты энергетики.