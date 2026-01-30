Подозреваемую Анну Токмакову – судью Валковского районного суда – пока не взяли под арест. Об этом сообщает Общественное Харьков.
Смотрите также Мэр Вознесенска спровоцировал смертельное ДТП на Кировоградщине: его задержали
В каком состоянии находится девочка?
Ольга пришла в себя после почти месяца в коме – это произошло ночью 19 января. Сейчас она находится в реабилитационном центре в Харькове, где продолжает восстановление после тяжелых травм.
"В настоящее время мы не очень хорошо говорим, не сидим. У нас не работает правая сторона. Нас ждет долгая и тяжелая реабилитация. Заново ходить, держать ручку, учиться правильно говорить – все это нас ждет впереди. Расхождение в глазах, зрение у нее плохое – у нее все двоится", – говорит мать девочки Анна Максюта.
Мать Оли говорит, что больше всего ждет, чтобы дочка полноценно заговорила, начала двигаться, снова сидела.
Она не сидит, она постоянно лежит. Я надеюсь, что нам помогут здесь, в реабилитационном центре. Я очень рада, что мы из больницы неотложной помощи попали в детскую инфекционную больницу, в реанимацию. Я бесконечно благодарна всему реанимационному персоналу, заведующей реанимации Наталье Вячеславовне. Они просто совершили чудо. Они вытащили моего ребенка. Они сделали очень много,
– говорит мама пострадавшего ребенка.
Помогает ли семье судья?
По словам матери Ольги, первую помощь в виде 40 тысяч гривен после трагедии предоставила подозреваемая судья Алла Токмакова.
Ее адвокаты сообщили, что готовы помогать с лечением и реабилитацией, если семье это понадобится.
Однако официальные решения по компенсациям и покрытия убытков должен принять суд, и мать девочки настаивает, что не отступит от своих требований.
"На сегодня я жду только суда – и суд будет все решать. Все расходы, реабилитацию, все убытки. Это все будет через суд. От своего я не отступлюсь. Извините, но у меня ребенок очень много в настоящее время теряет. Она не занимается, не общается со своими друзьями. У нас уже третья больница", – сказала мать Ольги.
Что известно об аварии?
18 декабря около 15:50 в Харькове судья на автомобиле Hyundai Accent двигалась по улице Дудинской в направлении проспекта Любви Малой. По данным следствия, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу, водитель не сбавила скорость и не остановилась.
Пострадали две девушки – в возрасте 13 и 14 лет, их с тяжелыми телесными повреждениями госпитализировали в реанимацию.
В субботу, 20 декабря, стало известно об объявлении ей подозрения по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что причинило тяжкое телесное повреждение.
27 декабря стало известно, что судью Валковского районного суда не отправили под домашний арест, как об этом просил в представлении заместитель Генерального прокурора Виктор Логачев.