Как рассказали в полиции, трагедия случилась возле села Пушково на автодороге Р-06 сообщением "Николаев – Благовещенское".

Что известно о ДТП, в которое попал Евгений Величко?

Предварительно установлено, что водитель Toyota Camry 1988 года рождения, двигаясь в направлении пгт Голованевск, выехал на полосу встречного движения. Там он столкнулся с автомобилем Renault Megane, водитель которого 1986 года рождения ехал в пределах своей полосы.

В результате ДТП водитель Renault Megane погиб на месте. Пассажирка этого автомобиля, 1977 года рождения, получила травмы и была госпитализирована.

По факту аварии начато уголовное производство по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или тяжкие телесные повреждения.

Известно, что за рулем Toyota Camry находился городской голова Вознесенска Евгений Величко. Ему сообщили подозрение. Мэр города задержан.

Сейчас продолжается установление всех обстоятельств и причин ДТП.

Как пишет "Суспільне", по предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий.

На время аварии Величко находился в служебной командировке. В горсовете сообщили, что состояние мэра – удовлетворительное.

Место трагедии на Кировоградщине / Фото полиция, ГСЧС

